Descubren el mayor sistema subterráneo de Andalucía, una conexión histórica bajo la Sierra de las Nieves en Málaga

Archivo - El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga ha confirmado la conexión física entre la Sima del Nevero (TO-39) y la Sima del Aire (TO-61), ambas situadas en el Parque Nacional Sierra de las Nieves en la provincia - MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES - Archivo

Tras confirmar la interconexión entre dos cavidades que da lugar a un complejo de 26.445 metros de desarrollo

MÁLAGA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (GES de la SEM) ha confirmado la conexión física entre la Sima del Nevero (TO-39) y la Sima del Aire (TO-61), ambas situadas en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. El hallazgo, logrado el pasado 26 de septiembre, da lugar al Complejo Nevero-Aire, con 26.445 metros de desarrollo y un desnivel máximo de -955 metros, loque lo convierte en el sistema subterráneo más grande de Andalucía y uno de los más extensos del país.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Las Nieves, que detalla que el logro es el resultado de más de 30 años de investigación, exploración y trabajo colectivo, en los que han participado decenas de espeleólogos del GES y de otros grupos colaboradores. En los últimos años, los esfuerzos se centraron en revisar y topografiar con precisión las poligonales principales de ambas cavidades, lo que permitió detectar la posible interconexión que ahora se confirma.

La Dirección del Parque Nacional Sierra de las Nieves ha sido informada del hallazgo y recuerda que toda actividad espeleológica dentro del parque requiere autorización previa, en cumplimiento de la normativa de protección del espacio natural. La práctica regulada garantiza la seguridad de las personas y la conservación de los ecosistemas subterráneos, esenciales para la biodiversidad del macizo kárstico.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán (Málaga), José Miguel Marín, ha destacado la trascendencia del hallazgo, subrayando que "la investigación y el descubrimiento científico son parte del alma de nuestro territorio. La Sierra de las Nieves esconde un patrimonio natural excepcional, y este logro refuerza la importancia de protegerlo y difundirlo con orgullo y responsabilidad".

El Complejo Nevero-Aire se integra además con la Cueva del Agua (TO-36) y podría alcanzar en el futuro más de 50 kilómetros de galerías, si se logran nuevas conexiones con otras simas del entorno. Este potencial sitúa a la Sierra de las Nieves en el mapa de los grandes sistemas subterráneos de Europa.

El GES de la SEM ha expresado su agradecimiento a todas las personas y entidades que han colaborado en tres décadas de trabajo continuo, así como al Parque Nacional por su cooperación y apoyo técnico. Desde la Mancomunidad de Municipios se valora este descubrimiento como un nuevo motivo de orgullo para la comarca y un reconocimiento a quienes dedican su esfuerzo al conocimiento y la conservación del territorio.

"La Sierra de las Nieves no solo es belleza en superficie: es también profundidad, historia geológica y compromiso con la ciencia. Cada descubrimiento refuerza la conexión entre naturaleza y comunidad", concluyen desde la Mancomunidad.