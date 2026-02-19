Detenida una empleada de una perfumería en Málaga por copiar claves de tarjetas de clientes para saldar sus deudas

Comisaría de Policía Nacional centro de Málaga. - CNP

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga capital a una empleada de una perfumería por presuntamente apropiarse de los datos confidenciales de las tarjetas bancarias de varias clientas y emplear las claves sin autorización para saldar deudas personales con una entidad financiera. Supuestamente, habría estafado más de 3.000 euros.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial en una nota, en la que han indicado que se han contabilizado tres denuncias hasta la fecha. La investigación, asumida por agentes de la Comisaría de Distrito Centro en Málaga, se centró en esclarecer las circunstancias que giraban en torno a los cargos fraudulentos en las cuentas bancarias de las perjudicadas.

Estos cargos hacían referencia en los conceptos siempre a una misma entidad financiera vinculada con una gran superficie. Al continuar con las pesquisas sobre los movimientos bancarios de las víctimas, los agentes encontraron otro nexo de unión entre todas: eran clientas de una perfumería en el centro de la capital, donde habían efectuado pagos con sus tarjetas.

Del análisis de los cargos fraudulentos, la Policía Nacional constató que los mismos iban destinados a saldar deudas que una determinada mujer había contraído con una entidad financiera. La sospechosa, una vez identificada, se comprobó que era empleada de una perfumería a la que acudían las víctimas con cierta frecuencia, han precisado desde la Policía Nacional.

Según las pesquisas, supuestamente la investigada aprovechaba su puesto de trabajo en el comercio y la relación estrecha con clientas habituales para, utilizando alguna maniobra de distracción y con la excusa de cargar el pago de algún producto, anotar los datos bancarios de sus tarjetas para usarlas sin autorización para abonar deudas personales con una financiera, por lo que fue arrestada.