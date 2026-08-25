Detenida una falsa abogada tras estafar 100.000 euros a un inversor en la compraventa de un inmueble en Marbella

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una falsa abogada que ofrecía servicios de intermediación en la compraventa de inmuebles de alto standing en Marbella (Málaga) por estafar presuntamente 100.000 euros a un inversor.

Así, bajo una identidad ficticia, la supuesta letrada empleó distintas argucias para ganarse la confianza del ahorrador y conseguir del mismo importantes pagos en metálico para la reserva de una vivienda, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Marbella continúan con la investigación y no se descarta la aparición de nuevos perjudicados.

La investigación se inició a partir de la denuncia interpuesta por un hombre de 43 años al percatarse del engaño de una falsa abogada, de 52, la cual se presentaba como intermediara al servicio de las principales inmobiliarias en la localidad de Marbella.

Un alquiler con opción a compra de un inmueble en una lujosa urbanización de la ciudad resultó ser el anzuelo para atraer a la víctima, que, después de distintas tretas documentales por la investigada, la convenció para hacer dos depósitos en efectivo, de 80.000 y 20.000 euros respectivamente, en concepto de reserva.

Las argucias de la sospechosa llegaban al extremo de engañar a los propios responsables del sector inmobiliario, que, bajo la promesa de atraer a nuevos clientes, depositaban en ella su confianza, entregándole incluso las llaves de los inmuebles --permitiéndole incluso el acceso a los mismos--. Sin embargo, la comisionista tenía un plan trazado y, tras recabar el dinero en efectivo del cliente inversor, desaparecíió con el depósito.

Durante la investigación se constató que, además de la referida identidad falsa con la que se hacía pasar como letrada, también empleaba una segunda identidad correspondiente a la de su propia hermana, llegando incluso a portar y exhibir para identificarse el pasaporte de su familiar, aprovechando el notable parecido físico existente entre ambas.

De este modo, logró eludir temporalmente la actuación policial y judicial, decretando su búsqueda para detención, en un delito de estafa, un juzgado de Marbella.

Finalmente, la sospechosa resultó detenida en el aeropuerto de Málaga, donde la investigada fue localizada cuando pretendía acceder al país con la documentación a nombre de su hermana.

La intervención policial permitió confirmar su verdadera identidad a través del estudio de las impresiones dactilares, procediendo a su arresto por delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, intrusismo profesional y fraude a la Hacienda Pública, así como por una orden de búsqueda interesada por un Juzgado de I Marbella.

La detenida de 52 años fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que acordó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. La investigación permanece abierta y los agentes continúan realizando gestiones para esclarecer si la sospechosa pudo haber empleado el mismo modus operandi en otros procedimientos de compraventa.