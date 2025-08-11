Detenida en Málaga por apuñalar a su pareja y él por romperle una botella en la cara

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a una pareja por lesiones, según han confirmado fuentes policiales, ya que la mujer, presuntamente, apuñaló a su pareja y él, al parecer, previamente le rompió una botella en la cara en un hotel de Málaga.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04.50 horas del día 6. Los servicios de emergencias fueron alertados de una pelea en un hotel en la avenida Luis Buñuel, según ha adelantado diario 'Sur'.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y los servicios sanitarios, que comprobaron que se trataba de una pareja y que ambos tenían lesiones. En concreto, según el rotativo, él presentaba un corte en una pierna y otro en el costado y ella heridas cerca de una oreja y hematomas.

Al parecer, según el diario, se produjo una discusión entre la pareja cuando estaban en la habitación y, en un momento, presuntamente, él agarró una botella de champán y se la estampó en la cara, además de propinarle un puñetazo. Ella, presuntamente, cogió uno de los cristales para apuñalar al hombre. Ambos fueron evacuados al hospital y fueron arrestados.