Detenida una mujer en Mijas tras okupar una vivienda y agredir a los agentes durante el desalojo

Reunión de la Policía Local de Mijas. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Mijas (Málaga) ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de atentado a la autoridad tras okupar ilegalmente una vivienda en el diseminado de La Retama y agredir a los agentes durante la intervención policial.

Según el relato policial difundido por el Ayuntamiento en una nota informativa, los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes día 6 de marzo, cuando la base operativa recibió una llamada alertando de que el propietario de una vivienda no podía acceder a su inmueble. Según se informó, el cuidador de la finca había detectado previamente que la cerradura había sido cambiada y que dos personas se encontraban en el interior de la vivienda, motivo por el que avisó al propietario.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que dos mujeres se encontraban dentro de la vivienda. Tras entrevistarse con ellas, confirmaron que habían accedido al inmueble sin autorización y no pudieron justificar su presencia en el interior, mientras que el propietario acreditó la titularidad de la vivienda mediante la correspondiente documentación.

Los agentes informaron a ambas de que iban a ser investigadas como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada y lograron que abandonaran voluntariamente la vivienda. Sin embargo, en el momento de la salida una de las mujeres reaccionó de forma agresiva y llegó a agredir a los agentes, por lo que fue detenida como presunta autora de un delito de atentado a la autoridad.

La detenida fue trasladada a dependencias de la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial, mientras que el propietario recuperó el acceso a su vivienda.

El primer teniente de alcalde y concejal responsable de la Policía Local de Mijas, Juan Carlos Cuevas, ha puesto en valor la actuación de los agentes y ha subrayado la importancia de que los vecinos perciban la cercanía y la protección de la Policía Local.