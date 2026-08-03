Detenidas 23 personas en el dispositivo policial con motivo del Dreambeach en Vélez-Málaga

Droga incautada en el dispositivo policial con motivo del Dreambeach en Vélez-Málaga. - POLICÍA NACIONAL MÁLAGA

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha hecho balance del dispositivo policial de seguridad con motivo del festival de música Dreambeach en la localidad malagueña de Vélez-Málaga y ha señalado que hay 23 personas detenidas durante el pasado fin de semana por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, alteración del orden público y reclamación judicial.

Así lo han señalado desde la Comisaría Provincial, a través de una nota, en relación con el dispositivo desplegado con motivo de este festival, que ha reunido a miles de asistentes durante dos jornadas, los días 31 de julio y 1 de agosto, con presencia de las principales figuras de la música electrónica internacional.

Según han indicado, el espectáculo ha llevado aparejado un importante dispositivo de seguridad, integrado por 229 agentes adscritos a la Comisaría Local de Vélez-Málaga y la Comisaría Provincial, con efectivos de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Prevención y Reacción, Grupo de Atención al Ciudadano, Medios Aéreos y agentes de la Policía Judicial. Además, el operativo ha contado con un agente alemán, dentro del Proyecto Comisaría Europeas.

Entre los detenidos, 18 personas fueron arrestadas por ilícitos penales en el ámbito del tráfico de drogas, concretamente 15 hombres y tres mujeres; mientras otros dos hombres y una mujer fueron conducidos a dependencias policiales por delito de atentado a agentes de la autoridad. El balance lo cierran dos varones, al constarles sendas reclamaciones judiciales en vigor.

Asimismo, los agentes han identificado a 714 personas y han chequeado 187 vehículos para preservar la seguridad en el Dreambeach. Además, la Policía ha confeccionado 188 actas de aprehensión, en concreto 166 son propuestas de sanción por posesión de droga y el resto por tenencia de armas, en todo caso infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana.

El grueso de la droga intervenida estaba distribuida en mono dosis preparada para su venta al menudeo. Destaca la incautación de sustancias tales como el TUSI, MDMA y Speed.

Según han subrayado, durante el festival los efectivos han hecho "un especial esfuerzo en la prevención de hurtos, dada la gran aglomeración de personas, sobre todo en lo relativo a la sustracción de teléfonos móviles y otras pertenencias de valor".