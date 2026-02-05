Detenido en Alhaurín de la Torre (Málaga) tras agredir a su pareja y atrincherarse con armas blancas

Archivo - Policía Local de Alhaurín de la Torre - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE - Archivo

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido detenido en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre tras, presuntamente, agredir a su pareja y atrincherarse con armas blancas.

Así, según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en un comunicado, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil intervinieron el pasado martes, 3 de febrero, en un incidente "de alta complejidad ocurrido en una vivienda del municipio", donde un individuo se encontraba atrincherado portando armas blancas.

Ante la situación, se activó un dispositivo conjunto de seguridad, con la participación de varias dotaciones policiales, Protección Civil y servicios sanitarios, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y de los intervinientes.

A la llegada de los agentes, el individuo presentaba una actitud altamente alterada y se encontraba autolesionándose, localizándose numerosos restos de sangre en distintas estancias de la vivienda, lo que evidenciaba la gravedad del episodio y el riesgo existente.

Durante la intervención, los agentes llevaron a cabo labores de mediación y negociación, priorizando en todo momento una resolución pacífica del incidente. Tras un periodo prolongado de diálogo y con el apoyo del personal sanitario, el individuo depuso su actitud, entregó voluntariamente los objetos peligrosos y pudo ser atendido médicamente.

Paralelamente, y conforme a los protocolos establecidos, los agentes recabaron manifestación de la pareja del individuo, presente en el domicilio, quien indicó haber sufrido una agresión previa al episodio, siendo informada de los derechos, recursos y servicios de atención disponibles, así como de la posibilidad de interponer denuncia, quedando todo ello reflejado en las diligencias instruidas.

La actuación concluyó sin que se produjeran daños personales a terceros, procediéndose al traslado del individuo a un centro hospitalario para su evaluación médica.

Por otro lado, desde la Policía Local han destacado "la coordinación y colaboración entre cuerpos de seguridad y servicios de emergencia", así como "la importancia de la actuación preventiva, la mediación policial y la atención a posibles víctimas conforme a los protocolos vigentes".

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, han trasladado su felicitación y reconocimiento a los cuerpos policiales intervinientes por "la profesionalidad demostrada", destacando especialmente la actuación del oficial jefe de la Policía, "que en un principio se encontraba fuera de servicio pero cuya labor de mediación, apoyada en el conocimiento previo del individuo, resultó determinante para que depusiera su actitud y se pudiera resolver el incidente de forma pacífica".