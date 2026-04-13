Detenido en Alicante un hombre buscado por maltrato y por apuñalar a sus suegros delante de su expareja en Málaga

La Policía Nacional detiene en Alicante a un hombre en busca y captura por maltrato y por apuñalar a los padres de su expareja en Málaga. - CNP

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este pasado fin de semana en Alicante a un supuesto maltratador de 43 años, en busca y captura por delitos relacionados con el ámbito de la violencia de género y también reclamado por apuñalar a los padres de su expareja en Málaga hace solo unos días.

El arresto es fruto de la coordinación policial entre las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de las Comisarías Provinciales de Málaga y Alicante, han informado desde la Comisaría malagueña, que han destacado "la eficacia operativa" de patrullas de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes de la UPR y del GOR han localizado y arrestado al sospechoso en el barrio de El Cementerio.

Hasta seis requisitorias judiciales y policiales instaban a la detención del investigado, la mayoría por quebrantamientos de órdenes de alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Una de las órdenes, además, decretaba su ingreso en prisión por un delito de lesiones a instancias de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga.

El último de los hechos delictivos que se atribuye a esta persona tuvo lugar la tarde del pasado 4 de abril, en el barrio malagueño de Las Castañetas. Tras supuestamente amenazar de muerte por teléfono a su expareja, de 20 años, se dirigió al lugar donde esperaba encontrarla, el domicilio de los padres de ella.

Así, presuntamente, irrumpió en la vivienda con uso de la fuerza, ya que habría echado la puerta abajo de una patada, y llevando el rostro tapado con una careta, tras lo que supuestamente atacó con un machete a los progenitores de su ex, produciendo un grave corte en un brazo a ella, y otras heridas de arma blanca, de menor entidad, a él, ya que se interpusieron a tiempo para evitar el ataque a su hija.

Durante el forcejeo, los perjudicados pudieron identificar el rostro del agresor, que huyó a continuación en un vehículo tras la reyerta. A tenor de los protocolos en violencia de género y los registros violentos del maltratador, la Policía Nacional estableció una patrulla fija, junto al domicilio familiar, hasta localizar y detener al sospechoso.

En el transcurso de las pesquisas, los investigadores tuvieron informaciones que situaban al agresor en la ciudad de Alicante. En este punto de las averiguaciones, agentes de la UFAM de la Comisaría de Málaga solicitaron colaboración a sus homólogos en Alicante para dar con el paradero del sospechoso.

Asimismo, paralelamente, en unión a efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se estableció un dispositivo discreto en el barrio de El Cementerio, donde el agresor había encontrado cobijo.

Este pasado sábado, con informaciones que apuntaban a una salida inmediata del investigado de la capital alicantina, un agente franco de servicio observó al fugado en el vial de Los Cipreses, y solicitó el apoyo inmediato de la UPR y del GOR, que procedió a la detención de esta persona cuando se disponía a entrar en una vivienda.