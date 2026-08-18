Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Estepona (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 52 años tras, presuntamente, agredir con un arma blanca a su compañero de piso, de 37 años, en el municipio malagueño de Estepona, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 20,00 horas de este pasado lunes. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una pelea entre dos hombres en una vivienda en del citado municipio malagueño. De inmediato, dieron aviso a los servicios sanitarios y la Policía Nacional.

Fuentes policiales han señalado que la víctima, que fue evacuada al hospital por la gravedad de las lesiones, fue agredida con un arma blanca en la zona del torax.

Por el momento, se desconocen más datos al respecto del suceso y la investigación esta abierta por parte de la Policía Nacional con el fin de esclarecer los hechos.

Cabe recordar, por otro lado, que el pasado domingo la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre de 32 años detenido por matar presuntamente a su compañero de piso, de 52, en la capital malagueña.