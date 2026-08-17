Detenido por apuñalar a un joven de 24 años en el Real de la Feria de Málaga

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de un joven de 24 años herido con un arma blanca en la madrugada de este lunes en el Real de la Feria de Málaga capital, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos han tenido lugar sobre las 04,15 horas de este lunes en la zona de atracciones del Real Cortijo de Torres, en el recinto ferial de Málaga capital.

Tras los hechos el joven ha sido trasladado a un hospital de la ciudad. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para el total esclarecimiento y ha detenido en relación con los hechos al presunto agresor.