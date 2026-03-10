Detenido en la Axarquía un prófugo de la justicia polaca reclamado por asesinato, extorsión y otros delitos

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga, concretamente en el municipio de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, a un ciudadano de procedencia polaca, en virtud a una Orden Europea de Detención y Entrega decretada por las autoridades de Polonia.

El fugitivo, que ha sido localizado en el municipio malagueño de Sayalonga, era buscado en relación con hechos delictivos perpetrados en su país, incluido un homicidio consumado con arma de fuego, agresiones con resultado de lesiones graves, robo a mano armada y extorsión, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La detención se ha producido solo unos días atrás en Sayalonga, lugar donde, según las informaciones que manejaban los agentes de la Comisaría Provincial, situaban al sospechoso. Los investigadores lo localizaron al atardecer en la calle la Iglesia de la citada población, procediendo a su identificación y consecuente detención, todo ello en virtud a una OEDE emitida por la justicia polaca.

El prófugo está vinculado con delitos graves contra las personas perpetrados a finales de los años 90 en la región polaca de Olsztyn, y más recientemente, en 2022, en la misma área, por delitos de amenazas y coacciones a mujeres dedicadas a la prostitución --con fines de lucro económico--.

Entre los hechos delictivos por los que ha sido condenado esta persona en Polonia figura su participación en un homicidio consumado contra un hombre abatido a disparos. Los tiros alcanzaron a la víctima en la zona del torso, que resultaron letales.

En el historial delictivo del fugitivo constan, además, otros ilícitos penales con resultado de lesiones graves, robo a mano armada de coche y en comercio, y acciones de chantaje y extorsión.

Tras su puesta a disposición judicial en Vélez-Málaga, el fugitivo ingresó en centro penitenciario, pendiente de ser extraditado a Polonia. De los hechos conoce el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.