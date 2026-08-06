Detenido el conductor de un vehículo por el atropello intencionado de un turista en el centro de Málaga

Archivo - Comisaría centro de la Policía Nacional en Málaga. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años por presuntamente atropellar con un coche de modo intencionado a un joven turista, de 17 años, que resultó herido de gravedad y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por fracturas en una pierna.

Una discusión entre las partes habría sido el detonante de este ataque a manos del investigado, que se dio a la fuga tras la acometida, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 15 de julio en la céntrica plaza de La Merced, pero no ha sido hasta ahora cuando se han esclarecido los mismos. Las averiguaciones apuntan a que las partes no se conocían y que tuvieron un rifirrafe previo al atropello.

De manera cronológica, la víctima salía a pie de un restaurante cuando fue alcanzada, en un primer percance que no revestía gravedad, por un turismo, iniciándose una discusión entre el conductor, que viajaba solo, y el propio perjudicado.

Testigos apuntan cómo seguidamente el conductor realizó una maniobra hacia atrás y posicionó el coche en dirección al chico, arrollándolo esta vez de manera intencionada. Las ruedas del lateral izquierdo del vehículo pasaron por encima de una pierna de la víctima. Acto seguido, el agresor se dio a la fuga.

Tras la asistencia urgente de la víctima, que fue intervenido quirúrgicamente por fractura del peroné, se iniciaba una investigación tendente al total esclarecimiento de los hechos.

Las pesquisas fueron asumidas por agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Centro en Málaga, que practicaron arduas diligencias para, en primer lugar, recabar datos del vehículo utilizado en el atropello y, más tarde, lograr la identificación del responsable de los hechos.

Además de la denuncia de la víctima, los agentes contaron con la declaración de varios testigos, lográndose poner nombre y apellidos al agresor. Finalmente, la Policía Nacional detuvo al sospechoso, que resultó arrestado por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones con utilización de vehículo a motor.