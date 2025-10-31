Un detenido tras disparar a dos hermanastros, uno de ellos menor, en Vélez-Málaga

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha sido detenido después supuestamente disparar con una escopeta de perdigones, tras una reyerta en un bar, a dos personas, ambos hermanastros y uno de ellos menor, en Almayate, núcleo poblacional del municipio malagueño de Vélez-Málaga.

Los hechos tuvieron lugar este pasado jueves sobre las 21.40 horas. Al parecer, según han confirmado fuentes policiales, tras una discusión, el presunto autor de los hechos acudió a casa y volvió al bar con la escopeta, disparando e hiriendo a dos hermanastros.

En concreto, los heridos son un hombre de unos 29 años y un menor que presenta heridas por impacto de perdigones en pierna y hombro, según las citadas fuentes.

El hombre quedó detenido por tentativa de homicidio. La investigación continúa abierta y está previsto que pase este sábado a disposición judicial.