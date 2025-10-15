Detenido en Estepona (Málaga) el encargado de un restaurante por presunta agresión sexual a tres jóvenes camareras

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años, encargado de un restaurante, por presunta agresión sexual a tres jóvenes, de unos 20 años y que trabajaban como camareras en el establecimiento, en el municipio malagueño de Estepona, según han confirmado fuentes policiales.

La investigación arrancó el 19 de septiembre, según ha adelantado diario 'Sur', aunque los hechos habrían sucedido en los dos últimos meses. Fue una joven quien puso en conocimiento de la Policía Nacional que, presuntamente, habría sido agredida sexualmente por un compañero de trabajo.

Según el diario, la víctima indicó que el hombre, su jefe inmediato, la habría llevado a un lugar apartado del establecimiento y habría comenzado a besarla y realizarle tocamientos. Al parecer, ella consiguió zafarse y denunció lo ocurrido.

Los agentes iniciaron una investigación cuyas pesquisas condujeron a más casos, ya que, al parecer, otra compañera explicó a los agentes que habría sido víctima de una situación similar en agosto. También otra tercera joven manifestó haber sufrido tocamientos durante la jornada laboral y por la misma persona.

De igual modo, un testigo confirmó las actitudes del presunto autor de los hechos. Por ello, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de agresiones sexuales a las tres jóvenes.