Droga intervenida. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenir más de 400 gramos de cocaína en un control de vehículos y personas.

Así, la Guardia Civil dentro de los dispositivos de seguridad, encaminados a garantizar la seguridad ciudadana en la provincia de Málaga, aprehendió el pasado jueves, 12 de noviembre, 425 gramos de cocaína, oculta en el interior de un turismo a la altura de la localidad de Cártama (Málaga).

En concreto, la actuación la llevó a cabo la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Málaga (Usecic), en la carretera A-357, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Al detenido, de 41 años, natural de Badajoz y vecino de la capital malagueña, se le intervino igualmente varios teléfonos móviles y distintas cantidades de dinero en metálico. El implicado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial ordenándose el ingreso en prisión.