Detenido en Madrid tras ser identificado en Málaga por hurtos a turistas en hoteles de varias provincias

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado en Málaga al supuesto autor de numerosos hurtos en hoteles, que presuntamente realizaba de forma itinerante, desplazándose por varias provincias de la geografía española. Finalmente, la detención se produjo en el Distrito de Chamartín en Madrid, cuando este se encontraba dispuesto a realizar otro ilícito penal.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial de Málaga en una nota, en la que han señalado que ha sido clave "la cooperación policial para su identificación, localización y detención". Así, han explicado que supuestamente en un hotel del centro de la capital malagueña, y mientras la víctima realizaba el 'chek-in', se apoderó de la maleta de un turista que contenía números efectos tecnológicos y joyas por valor de más de 47.000 euros.

La investigación se inició por parte del Grupo I de Investigación de la Comisaría Distrito Centro, tras recibir la denuncia de este turista. Según han señalado, el modus operandi del autor consistía en situarse muy próximo al turista, y cuando esta dejaba su equipaje para que el personal del hotel se lo subiera a la habitación, lo sustraía al descuido.

El presunto autor vestía una camisa blanca que a vista de la víctima pasaba por trabajador del establecimiento y, por el contrario, para los empleados del hotel aparentaba ser un acompañante del turista. Por parte de los investigadores se iniciaron con gran inmediatez las gestiones tendentes al total esclarecimiento de los hechos, con el fin de recabar imágenes, y tomar declaración a víctima, testigos y empleados del hotel.

Asimismo, a través de los canales de cooperación policial se localizaron imágenes de hechos similares en otras provincias, con las que se pudo identificar plenamente al presunto autor, y al que reconocieron sin ningún género de dudas testigos y víctima. De esta firma, se realizaron las comprobaciones para la localización y posterior detención de esta persona.

Estas gestiones resultaron infructuosas, por lo que se insertó una reclamación policial a nivel nacional que dio sus frutos al poco tiempo. Este varón fue localizado en Madrid, concretamente en el Distrito de Chamartín, en las proximidades a un hotel, siendo identificado e interviniéndole entre sus pertenencias, identificaciones del citado establecimiento y un destornillador.

Además, aparte de la reclamación policial insertada por el grupo de investigación del distrito Centro-Málaga, le constaban cinco reclamaciones judiciales, todas por hechos de similares características, de distintos juzgados de toda la geografía española.