Detenido en Málaga por atacar por la espalda y propinar un corte en la cara a un hombre

Agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre por las graves lesiones provocadas a un ciudadano en el rostro - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre, de 26 años, tras agredir a un ciudadano en el rostro con un objeto punzante. La víctima fue ataca de forma sorpresiva por la espalda, y sin mediar palabra, propinándole el arrestado un corte en la cara de 18 centímetros.

Según los testigos, momentos antes habría intentado sustraer, mediante un tirón, la cadena de oro que portaba al cuello una mujer, siendo auxiliada por su marido que evitó el robo, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las lesiones sufridas por la víctima, así como las circunstancias de la agresión habían causado una gran alarma social en toda la ciudad y especialmente en la zona centro, logrando los investigadores detener al autor tras numerosas diligencias de investigación en un breve periodo de tiempo.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio, sobre las 23,30 horas. La víctima se hallaba sentada en un banco en la calle Cristo de la Epidemia cuando, de manera sorpresiva y por la espada, un individuo le sujetó fuertemente del cuello con una mano, mientras que con la otra le realizaba un corte en la cara, causándole una herida en la región facial izquierda y cuello, por la que necesitó numerosos puntos de sutura.

Según los datos recabados por los agentes que auxiliaron a la víctima, y por las manifestaciones vertidas por testigos de los hechos, esta misma persona habría intentado momentos antes sustraer un cordón de oro a una mujer.

El agresor habría intentado, mediante un tirón, arrancarle la joya del cuello, siendo evitada la sustracción por el marido de la victima que acudió en su ayuda. Los investigadores, adscritos a la Comisaría del Distrito Centro, realizaron numerosas gestiones de investigación que permitieron conocer la identidad de un individuo que podría encajar como posible responsable de los delitos.

Tras el visionado de cámaras, toma de declaraciones y más diligencias policiales, los agentes pudieron determinar la responsabilidad de esta persona en los hechos.

Posteriormente, con dispositivo policial establecido, el mismo fue arrestado por una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la vía pública, concretamente en la Avenida de América, el pasado martes, sobre las 18,30 horas.

IMPUTADO CON ANTERIORIDAD POR HECHOS SIMILARES

Por otro lado, han destacado que, este mismo individuo, al que se le empuntan delitos de lesiones y robo con violencia, habría sido detenido con anterioridad en varias ocasiones, siendo practicada una de ellas en Alicante, en el mes de febrero de este mismo año, como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas derivado de una agresión de características notablemente similares a las ahora investigadas.

En el atestado instruido con motivo de aquellos hechos los agentes daban cuenta del ataque sufrido por otra víctima, a la que habría agredido con un objeto punzante en la cara, al parecer una cuchilla de afeitar, manifestando el agredido no conocer a su agresor, indicando que nunca lo había visto y que no existía conflicto o motivo alguno que pudiera explicar la agresión sufrida, mismas circunstancias expresadas por la víctima de la calle Cristo de la Epidemia.

Tanto el detenido, como el atestado con todas las actuaciones practicadas, han sido remitidos en al Tribunal de Instancia de Málaga-Sección de Instrucción de Guardia de Detenidos.