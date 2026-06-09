Detenido en Málaga por conducir sin carné tras huir seis kilómetros con una menor de cuatro años a bordo

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MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 35 años por conducir sin carné tras huir seis kilómetros con una menor de cuatro años a bordo.

En concreto, ha sido arrestado como presunto autor de varios hechos delictivos: Dos contra la seguridad vial --conducir careciendo de permiso de conducción y hacerlo con temeridad manifiesta--, otro contra la Administración de Justicia por quebrantamiento de condena, así como por desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad.

El suceso ocurrió el pasado jueves 4 de junio. Sobre las 20,40 horas, una patrulla dio el alto al conductor de una furgoneta que rebasó en rojo el semáforo ubicado en la confluencia de las calles Salamanca y Cruz del Molinillo, desobedeciendo las indicaciones de los agentes y dándose a la fuga a gran velocidad, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

En ese momento se inició una persecución en la que participaron varios vehículos de la Policía Local de Málaga con las señales acústicas y luminosas activadas. El conductor, lejos de detener su marcha, circuló con temeridad manifiesta poniendo en grave peligro la integridad física de numerosas personas.

Durante la huida cometió numerosas infracciones como circular en sentido contrario. También rebasó varios semáforos en rojo. Asimismo, se adentró a gran velocidad por calles de preferencia peatonal, como Huerto de Monjas, obligando a peatones a apartarse con premura. El peligro se extendió a zonas de gran afluencia como avenida de las Américas y plaza de la Solidaridad.

INTENTÓ OCULTARSE BAJO UN VEHÍCULO

Finalmente, el vehículo huido fue interceptado en calle Pedro Alonso García, donde dos vehículos patrulla de la Policía Local de Málaga interceptaron su paso. El conductor reaccionó saliendo de la furgoneta para continuar su huida a pie.

Los policías locales le dieron alcance cuando intentaba esconderse bajo un vehículo estacionado. En el momento de la detención, el individuo opuso una fuerte resistencia activa. Mientras esto ocurría, otros agentes comprobaron que en el interior del vehículo viajaban tres personas más.

Entre ellas se encontraba una menor de cuatro años que viajaba en el asiento trasero derecho en una silla con sujeción homologada, llorando y muy nerviosa. Los otros acompañantes eran dos hombres de 22 y 29 años, este último padre de la menor.

Ambos manifestaron que, durante toda la persecución policial, rogaron continuamente al conductor que detuviese la marcha, sintiendo miedo por su integridad física y la de la pequeña. El padre, que viajaba como copiloto, manifestó que intentó accionar el freno de mano en varias ocasiones, impidiéndoselo el conductor.

Además, los policías locales también identificaron a otro conductor que manifestó haber temido por su integridad física tras ver cómo la furgoneta se abalanzaba hacia su vehículo, obligándole a esquivarla para evitar el impacto.

Una vez identificado, los agentes comprobaron que el detenido tenía vigente una orden de búsqueda y detención, además de carecer de permiso de conducir por pérdida total de puntos.

Por su parte, el vehículo fue retirado por grúa municipal al depósito, quedando a disposición de su legítimo propietario. Finalmente, el individuo fue trasladado a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, donde se confeccionaron las preceptivas diligencias, que ya han sido elevadas a la autoridad judicial.