Detenido en Málaga por conducir de forma negligente, darse a la fuga e impactar con un vehículo policial

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha detenido en la madrugada de este viernes a un hombre que fue interceptado el pasado 27 de agosto circulando con un vehículo de forma negligente por el parque empresarial Guadalhorce.

El presunto autor de los hechos se dio a la fuga tras recibir el alto policial, llegando a impactar en su huida con un vehículo policial, lo que provocó lesiones leves en una mano a uno de los agentes actuantes, han indicado desde el Área de Seguridad el Ayuntamiento de Málaga en redes sociales.

El individuo se apeó del coche, que tenía ficha de sustracción, y huyó a pie, recorriendo el entorno industrial y saltando una valla que daba acceso a unas naves, pudiendo eludir la acción policial.

Así, en la pasada noche fue sorprendido por una unidad, por lo que los agentes procedieron a su identificación y posterior detención para su puesta a disposición judicial. En relación con el individuo consta varias reclamaciones judiciales por la presunta comisión de otros hechos delictivos.