Detenido en Málaga por desobedecer de forma reiterada y enfrentarse a agentes de la Policía Local

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido en la noche de este pasado martes a un hombre de 37 años como tras desobedecer reiteradamente, enfrentándose a los agentes, los mandatos del estado de alarma motivado por la pandemia por COVID-19.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.15 horas de la noche en calle Alcazabilla, donde el individuo se encontraba junto a otras dos personas y dos perros tocando instrumentos musicales y tomando bebidas alcohólicas sin mantener la distancia de seguridad, según han informado a través de un comunicado.

Por ello, los agentes, en primera instancia y desde el propio vehículo policial en el que se encontraban patrullando, les indicaron que debían distanciarse, a lo que respondió el implicado que "no era la época de Franco", añadiendo que no iba a seguir las indicaciones, momento en el que uno de sus acompañantes, ante la respuesta que había ofrecido, se marchó a la carrera del lugar.

Los policías locales se apearon del vehículo para proceder a levantar un acta de desobediencia por el incumplimiento de las medidas recogidas en el real decreto de estado de alarma yendo la actitud hostil del individuo en aumento, negándose a identificarse pese a que le fue requerido hasta en cinco ocasiones y aprovechando su gran envergadura para intentar amedrantar a los agentes.

Al parecer, el hombre señalando con el dedo a escasos centímetros a la vez que les decía textualmente: "Que no te voy a dar el DNI, que esto no es la época de Franco, que si queréis el DNI me lo va a tener que pedir la Policía Nacional o la Guardia Civil. Que a mí no me vais a llevar a ningún lado, que no me voy a mover de aquí"; todo ello mientras hacía ademán con su cuerpo de lanzarse sobre ellos ante un buen número de viandantes que comenzaban a agolparse en la zona.

Los policías locales volvieron a indicarle que debía calmarse y seguir sus indicaciones, ya que de no hacerlo se verían obligados a proceder a su detención, haciendo, una vez más, caso omiso, por lo que fue finalmente arrestado.

Una vez detenido, el individuo llegó a reconocer que estaba arrepentido de su actitud y que había actuado así debido a su síndrome de abstinencia que sufre por las "drogas duras" que consume.

En el cacheo preventivo de seguridad que le practicaron, los policías locales localizaron junto a sus pertenencias sustancias estupefacientes y drogas, tales como dos trozos de hachís y uno de cocaína base, manifestando el individuo que eran suyas y que las tomaba para frenar su síndrome de abstinencia. Por la tenencia de dichas sustancias fue propuesto para infracción administrativa.

Tanto los instrumentos musicales como los dos perros quedaron a cargo del individuo que lo acompañaba, siendo ambos denunciados por infringir las medidas de prevención recogidas en el decreto de estado de alarma motivado por la pandemia por coronavirus.