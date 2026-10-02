Un detenido tras la muerte de la mujer con la que se encontraba en Marbella (Málaga)

Archivo - Comisaría de Policía Nacional en Marbella (Málaga). - CNP - Archivo

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras el fallecimiento de una mujer que lo acompañaba; unos hechos ocurridos la pasada noche en la localidad malagueña de Marbella.

Así lo han informado fuentes policiales, quienes han indicado que se ha abierto una investigación a raíz de confirmarse el fallecimiento de la mujer de 56 años, marco en el que se ha producido la detención de su acompañante, un hombre de 66 años.

Los investigadores encontraron diversos fármacos en el establecimiento hotelero donde se produjeron los hechos, han precisado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, quienes han apuntado que el hombre es médico y la víctima era enfermera, ambos en el Hospital Costa del Sol de Marbella.