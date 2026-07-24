Detenido el presunto autor de las pintadas a la estatua de Marqués de Larios de Málaga

La estatua de Marqués de Larios vandalizada durante la celebración del triunfo de España en el Mundial de fútbol - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han detenido en el mediodía de este viernes a un hombre de 26 años como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico, por haber vandalizado la estatua del Marqués de Larios de la capital malagueña.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado lunes 20 de julio, durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Española de Fútbol en el Mundial, cuando un individuo pintó de rojo la cara de la histórica estatua del Marqués de Larios, obra de Mariano Benlliure, situada en la confluencia de calle Larios con Alameda Principal.

El acto vandálico, captado por numerosos ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones, se difundió rápidamente a través de redes sociales.

Ante la gravedad de lo sucedido, Policía Nacional realizó numerosas gestiones para lograr identificar al presunto autor, que ha sido localizado este viernes por agentes del Grupo de Investigación y Protección, una intervención conjunta y coordinada entre ambos Cuerpos.

El joven se encuentra en dependencias policiales y pasará a disposición judicial en las próximas horas. Los delitos contra el patrimonio histórico y los Bienes de Interés Cultural (BIC) contemplan penas de seis meses a tres años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses.