Detenido un residente en Manilva (Málaga) por blanqueo tras una investigación de la Policía Real de Gibraltar

Archivo - Imágenes de archivo de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, residente en el municipio malagueño de Manilva, ha sido acusado de delitos de fraude y blanqueo de capitales tras una investigación de la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).

El ciudadano británico de 59 años y residente en Manilva ha sido acusado de un delito de fraude por abuso de posición y un delito de uso de propiedad delictiva, según han indicado en un comunicado.

La investigación se remonta a abril de 2026, cuando una empresa local denunció sus sospechas de que un empleado presuntamente había estado transfiriendo fondos de la empresa a su cuenta bancaria personal.

Tras ello, el hombre fue detenido por sospecha de delitos relacionados con el fraude. Tras la investigación, los agentes de la Unidad de Delitos Económicos determinaron que el empleado se había apropiado indebidamente de aproximadamente 30.000 libras esterlinas y las había utilizado.

Un portavoz de la RGP ha señalado que "el caso pone de relieve los continuos esfuerzos de nuestra Unidad de Delitos Económicos para combatir la delincuencia financiera, investigar las denuncias de fraude y blanqueo de capitales y llevar ante los tribunales de Gibraltar a quienes son sospechosos de tales delitos".

El hombre fue acusado este pasado miércoles y ha permanecido detenido en New Mole House a la espera de comparecer este jueves ante la Corte de Magistrados.