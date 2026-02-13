Detenido por robar en varias farmacias y una panadería en la zona de oeste de Málaga

Detenido el asaltante de varias farmacias en la zona de oeste de Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre, de 52 años, presunto responsable de robos con arma blanca, cuatro en farmacias y uno en una panadería, en la zona oeste de la capital malagueña.

El arresto se ha producido en el marco de un dispositivo establecido para la localización del sospechoso, y después de que una empleada de una de las boticas reconociera a su agresor en la vía pública, telefoneando en ese momento a los servicios de emergencias, han indicado en un comunicado.

Efectivos de ambos Cuerpos procedieron al arresto de esta persona, que ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial competente.

Asimismo, han señalado que no se trata de los únicos hechos delictivos esclarecidos por la Policía Nacional, cuyos investigadores adscritos a la Comisaría de Distrito Oeste, además de los citados asaltos en comercios, atribuyen también al mismo autor otro robo violento a un septuagenario en su domicilio de Torremolinos (Málaga), al que ató con cinta y retuvo en su vivienda --aprovechando la situación para desvalijar la casa--, y la sustracción de un vehículo propiedad de una empresa de alquiler.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Distrito Oeste, se inició a raíz de la recepción de varias denuncias por parte de los responsables de varios establecimientos, incluidas cuatro farmacias y una panadería.

Los perjudicados informaban cómo un ladrón aprovechó la ausencia de clientes y horarios de poca visibilidad para acceder al interior de los establecimientos y, ocultando su rostro con pasamontañas y cubriendo sus manos con calcetines, intimidó a los empleados con la exhibición de un cuchillo de grandes dimensiones --tipo jamonero--, apoderándose de la recaudación de las cajas registradoras.

Los investigadores se centraron en recabar datos de las diligencias de toma de declaración a las víctimas y de las imágenes de las diferentes cámaras de video-vigilancia en la zona. Así, tras realizar un exhaustivo análisis del modus operandi y las características físicas del autor, llegaron a la conclusión que se trataba de un mismo autor y que este podría residir en un entorno próximo.

De igual modo, se estableció un dispositivo de prevención en la zona de actuación del asaltante, que dio su resultado en el momento en que una de las trabajadoras de una de las farmacias, que fue atracada, reconoció, sin género de dudas, al autor de los hechos, alertando a los servicios de emergencias.

De inmediato, se dirigieron al lugar del aviso tanto indicativos uniformados de la Unidad de Prevención y Reacción UPR- de la Policía Nacional como de la Policía Local, y procedieron, de manera coordinada, a la identificación y detención de esta persona, la cual vestía las mismas zapatillas y una mochila que durante los asaltos.

También se localizó el vehículo que utilizaba en sus desplazamientos, interviniéndose diversas prendas empleadas en los robos y un cuchillo de grandes dimensiones. Cabe destacar que, realizadas las comprobaciones, el automóvil había sido sustraído de las instalaciones de una empresa de alquiler.

DENUNCIADO EN TORREMOLINOS POR UN ROBO CON VIOLENCIA

A través de los canales de cooperación y de la unidad de tratamiento de la información policial, se tuvo conocimiento que este mismo individuo sería el presunto autor de otro robo con violencia e intimidación en el domicilio de un ciudadano residente en Torremolinos, al que amordazó y ató con cinta, para robarle el dinero y los efectos de valor, a principios de este año.

Una vez instruido el correspondiente atestado policial, el investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional en relación con los hechos delictivos.