Detenido en Ronda un fugitivo reclamado por la justicia alemana en relación con una tentativa de homicidio

Imagen de archivo de la Policía Nacional en Ronda - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ronda (Málaga) a un fugitivo de 29 años y origen turco sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Alemania en relación con una tentativa de homicidio con utilización de arma de fuego.

Tras culminarse el procedimiento de extradición, ya ha sido entregado a la justicia germana, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. La localización del prófugo en la localidad malagueña se ha producido después de que una patrulla del Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional en Ronda detectara una maniobra indebida de un vehículo a motor, cuyo conductor conducía en sentido contrario en una vía cercana a la estación de autobuses.

Tras la identificación de los ocupantes, uno de ellos resultó tener una orden de búsqueda para extradición emitida por las autoridades alemanas por tentativa de homicidio, requisitoria que advertía del perfil de "alta peligrosidad" del sujeto y la posibilidad de que fuese "armado".

La Orden de Europea de Detención y Entrega para extradición recoge que el fugitivo y un socio de este intentaron acabar a tiros con la vida de un tercero en una cafetería de la ciudad de Weil am Rhein, en el estado federado alemán de Baden-Wurtemberg, hechos ocurridos en mayo de este año.

La OEDE añade que el prófugo conducía un patinete eléctrico y que llevaba de pasajero a un pistolero, abriendo este último fuego contra su objetivo, que recibió un disparo en un hombro; a continuación, el conductor del patinete extrajo otro arma con la intención de hacer uso de la misma, pero perdió por un instante el control del patinete y desistió de la acción.

Finalmente la víctima fue evacuada a un hospital por las lesiones graves causadas, y logró salvar la vida. Una vez practicada la detención en Ronda, el arrestado ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, iniciándose el procedimiento de extradición, que ya sido materializado con la entrega de esta persona a las autoridades alemanas.

Asimismo, han señalado que la pena prevista en Alemania para el delito en cuestión, tentativa de asesinato con resultado de lesiones graves, incluye la cadena perpetua u orden de internamiento de por vida.