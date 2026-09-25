Un detenido por secuestrar a su pareja en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha sido detenido el pasado martes por presuntamente secuestrar a su pareja en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que se encarga de la investigación y que llevaron a cabo el operativo por el que la joven pudo ser liberada.

La joven se encontraba atada a un árbol, encapuchada y amordazada en mitad del campo en Alhaurín de la Torre, según la información adelantada por Diario 'SUR'. El detenido habría llegado a enviar un vídeo del secuestro a la familia de la víctima, pero sin revelar su paradero.