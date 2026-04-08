Detenidos dos jóvenes por robar en viviendas en Málaga mientras los moradores dormían

Una de las viviendas en las que robaron dos jóvenes que han sido detenidos en Málaga capital. - POLICÍA NACIONAL MÁLAGA

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a dos jóvenes que cometían robos en viviendas mientras los moradores dormían. En dos de los asaltos no lograron consumar su cometido ya que fueron sorprendidos por las víctimas.

En concreto, se les imputan tres robos con fuerza en viviendas habitadas mediante el modus operandi del resbalón y el método impresioning. Tras su puesta a disposición, la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión para ambos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación ha sido llevada a cabo por el grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga y se inició a principios del mes de marzo al producirse un robo en vivienda en una barriada de la capital malagueña aprovechando horas de la madrugada en las que los moradores dormían y actuando, esta vez, un varón encapuchado.

Así, días después, el mismo ladrón acompañado de un segundo autor trató de perpetrar otros dos delitos en la misma zona, aunque en esta ocasión no lograron consumar su cometido ya que fueron sorprendidos por las víctimas en el momento en el que trataban de acceder a la vivienda, de nuevo iban ataviados con prendas para cubrir su rostro.

Tras analizar el modus operandi y la zona de actuación de los autores, los investigadores consideraron que los ladrones conocían perfectamente la zona de actuación.

Al examinar en profundidad los perfiles delincuenciales con las señas de la autoría lograron perfilar a un candidato sospechoso, verificando que efectivamente era el autor en solitario del primero de los robos mencionados, un joven de 23 años de edad, que poco después se habría asociado con otro varón de 18 años para seguir delinquiendo en esta misma línea.

Ambos jóvenes fueron detenidos por los agentes y tras el registro domiciliario se incautaron documentos sustraídos en los robos, teléfonos móviles, útiles de apertura e indumentaria para cometer los ilícitos penales.

Los investigadores del caso tenían la convicción de que ambos habían iniciado un camino delictivo y que iban a aprovechar el periodo de Semana Santa para acrecentar su actividad criminal. Unos planes que con la actuación policial quedaron frustrados, y que les ha llevado a prisión tras serle decretada esta medida por parte de la Autoridad Judicial.