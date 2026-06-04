Los detenidos por un intentar secuestrar a una joven en Málaga son familiares de la víctima

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado este jueves de que los cuatro detenidos por, presuntamente, intentar secuestrar a un joven de 21 años en el distrito de Campanillas, en Málaga capital, "son familiares de la chica que por riñas o disputas familiares intentaron forzarla a montarse en una furgoneta y llevársela".

En declaraciones a los medios de comunicación, Salas ha afirmado que la Policía ya ha abierto diligencias y que se encuentran trabajando en el suceso.

Por otro lado, en relación con la detención de otras seis personas por tentativa de homicidio tras un apuñalamiento en la Alameda de Colón, también en la capital, Salas ha explicado que los agresores y la víctima eran "personas que se conocían previamente, que tenían problemas entre ellos y lo solucionaron atacando con un arma blanca".

Del mismo modo, ha informado de que la víctima, que sufrió un par de cortes, ya estaría dada de alta y que los agresores continúan detenidos de manera preventiva sin haber pasado todavía a disposición judicial. Sobre ellos además, ha confirmado que habría abiertos otros procesos jurídicos por distintos asuntos.