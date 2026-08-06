Diez historias, cuatro países y una mirada al presente en sección de cortometrajes de Festival de Cine Francés de Málaga

Diez historias, cuatro países y una mirada al presente en la sección de cortometrajes del 32 Festival de Cine Francés de Málaga - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Francés de Málaga avanza la programación de su tradicional sección de cortometrajes, que volverá a celebrarse en el Centre Pompidou Málaga durante su 32 edición.

La cita tendrá lugar el lunes 19 de octubre con dos sesiones, a las 16,00 y a las 18,00 horas, cada una con una duración aproximada de 80 minutos y entrada gratuita hasta completar aforo, según han indicado desde el certamen en un comunicado.

La selección de este año reúne diez producciones francófonas procedentes de Francia, Bélgica, Canadá e Isla Mauricio, consolidando una apuesta por el cortometraje como espacio para descubrir nuevas voces del cine contemporáneo. Entre los directores más destacados de estas obras se encuentran Mathilde Bédouet, Kim Yip Tong, Amélie Hardy, Christel Guibert, Violette Gitton o Luis Letailleur, entre otros.

La programación destaca por la diversidad de géneros y miradas, con una importante presencia de historias protagonizadas por las generaciones más jóvenes que abordan, desde la ficción, el documental o la animación, cuestiones de plena actualidad.

La masculinidad, las dificultades de la clase trabajadora, las relaciones afectivas, las incertidumbres ante el futuro, la crisis medioambiental, la salud mental, la identidad corporal o la violencia de género son algunos de los temas que atraviesan esta selección.

Asimismo, el festival reafirma su compromiso con el cine de animación, un formato que vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la programación.

Todo esto se alinea con la narrativa del 32FCFM, que este año, y bajo la premisa de Révolution du regard (La revolución de la mirada), se prepara para mostrar un retrato actual del cine como manifiesto de la realidad que atraviesa la sociedad.

El director de la Alianza Francesa de Málaga y del Festival, Sullivan Benetier, ha explicado que "desde el Festival de Cine Francés de Málaga llevamos años observando cómo ficción y realidad se entrelazan, reflejando las complejidades del mundo contemporáneo".

Además, por cuarto año consecutivo, el Festival de Cine Francés de Málaga contará con el Jurado de Estudiantes de la Alianza Francesa de Málaga. Este grupo de alumnos será el encargado de otorgar el Premio al Mejor Cortometraje de la 32 edición, cuyo galardón consistirá en la exhibición de la obra ganadora durante doce meses en la plataforma Filmin.

PROGRAMA

El primer programa, previsto a las 16,00 horas, se abrirá con 'Big Boys Don't Cry', una comedia dramática dirigida por Arnaud Delmarle que explora la amistad masculina y las emociones reprimidas a través del reencuentro de un grupo de amigos durante un verano cerca de Marsella.

Le seguirá 'Apnées', de Nicolas Panay, un intenso drama ambientado en una obra de construcción que reflexiona sobre la precariedad laboral y la presión constante sobre los trabajadores.

La sesión continuará con 'Next?', una original pieza de animación de Christel Guibert que utiliza personajes mitad humanos y mitad animales para retratar, con humor, las dificultades de la comunicación y las relaciones sentimentales.

Desde Canadá llegará 'Comment devenir riche, épanoui et détendu', documental de Amélie Hardy que acompaña a un grupo de jóvenes en una sesión de orientación mientras reflexionan sobre sus expectativas y temores frente al futuro.

Cerrará el programa 'Pie Dan Lo', de Kim Yip Tong, una propuesta que combina documental y animación para recordar el desastre ecológico provocado por el vertido de petróleo del buque MV Wakashio frente a las costas de Isla Mauricio.

La segunda sesión, a las 18,00 horas, comenzará con el documental canadiense 'Rang du Lièvre', de Tim Bouvette, que sigue el proceso de una niña diagnosticada con varios trastornos del aprendizaje mientras aprende a confiar en sus propias capacidades. A continuación se proyectará 'Cracheurs', de Luis Letailleur, un drama protagonizado por un adolescente obligado a asumir responsabilidades familiares antes de tiempo durante un verano que marcará su paso hacia la madurez.

El programa incluirá también 'Été 96', el premiado cortometraje de animación de Mathilde Bédouet, que narra el despertar emocional de un niño atrapado por la marea durante una reunión familiar. En 'Ce qui appartient à César', Violette Gitton aborda las consecuencias de una agresión sexual desde la mirada del hermano pequeño de la víctima, ofreciendo una reflexión sobre la violencia y la construcción de la masculinidad. La programación concluirá con 'Chambre 206', documental de Laurie Bisceglia que acompaña el proceso de una joven tras una intervención de torsoplastia, en un íntimo retrato sobre la reconciliación con el propio cuerpo y la búsqueda de la identidad.

32 AÑOS DE CINE FRANCÓFONO EN MÁLAGA

La Alianza Francesa de Málaga anunció recientemente la trigésimo segunda edición del Festival de Cine Francés de Málaga. Con una media de 15.000 espectadores en sus últimas ediciones, el certamen celebrará del 16 al 23 de octubre de 2026 una semana dedicada a presentar preestrenos exclusivos del cine francófono en la ciudad de Málaga.

El evento cultural, uno de los festivales francófonos más importantes de nuestro país, cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Embajada de Francia.

Desde la organización del evento plantean la elección de este lema para este año debido a que "el momento que vivimos supera la idea de unos simples 'tiempos convulsos', ya que muchas personas sienten que tienen cada vez menos control sobre sus vidas pese a los avances tecnológicos". El certamen se hace eco del papel de la representación en el cine actual, una cuestión cada vez más presente en la vida pública y en el arte.

En 2026 el festival vuelve con una programación que se anunciará en los próximos meses, y que, a través de diversas sedes colaboradores del evento, presentará selecciones de largometrajes, cortos y documentales que optarán a los premios de su palmarés.

De nuevo, se contará con un Jurado Profesional, uno Joven y otro formado por estudiantes de la Alianza Francesa Málaga, con el ánimo de seguir trabajando en la intersección de los profesionales del cine de ambas culturas (la española y la francófona) pero sin olvidar el punto de unión donde cultura y educación se unen a través del aprendizaje de un idioma. Además, se organizarán presentaciones especiales, una sección retrospectiva, conciertos y actividades infantiles y familiares.

El 32 Festival de Cine Francés de Málaga está organizado por la Alianza Francesa de Málaga. Cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Embajada de Francia en España, y está patrocinado por Hammam Al Ándalus, Monowa, McArthurGlen Málaga, Cervezas Victoria, Champagne Taittinger, Fundación Caja Rural del SUR y Lider Papel. En el certamen, además, colaboran ARTE, Saint James, Sony Music Publishing, Ciné Tapis Rouge, Conseil des arts et des lettres du Québec y la ESAD.

Las actividades se llevarán a cabo en la Alianza Francesa, Cine Albéniz, Centre Pompidou Málaga, Ateneo de Málaga, Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo y La Térmica.