Diputación colabora en el Ciclo de Música Sacra de Ronda (Málaga), que incluye un programa de cuatro conciertos

Diputación de Málaga colabora en el Ciclo de Música Sacra de Ronda, que incluye un programa de cuatro conciertos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga colabora en el XXI Ciclo de Música Sacra de la localidad malagueña de Ronda, que incluye un programa de cuatro conciertos los días 1, 6, 8 y 15 de marzo. Las actuaciones se desarrollarán en la iglesia de Santa María la Mayor y en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda, a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La diputada provincial María del Carmen Martínez ha participado este jueves en la presentación de este evento, organizado por el Ayuntamiento, la Asociación Musical Senda y el Conservatorio Profesional de Música 'Ramón Corrales' con la colaboración de la Diputación, la Fundación Unicaja Ronda, la Parroquia de Santa María la Encarnación la Mayor y la Orquesta Sinfónica de Málaga.

Martínez ha destacado el apoyo de la Diputación de Málaga a actividades de la provincia que contribuyen a difundir la cultura, han informado desde la institución provincial en una nota.

El programa del ciclo de conciertos, organizado con el lema Recordando a Pepa Becerra, arrancará este domingo, 1 de marzo, en la Iglesia de Santa María la Mayor con Alba Chantar (soprano), María del Carmen Pérez (piano) y Mauricio Yamamoto (niolonchelo).

El viernes 6 de marzo, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda, el Cuarteto 'Ad Hoc', con Pedro Luis Porras (violín), Javier Gregori (violín), Esperanza Mohedo (viola) y Erwin Grafe (violonchelo), interpretará 'Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz, de Joseph Haydn.

El domingo 8 de marzo, en la Iglesia de Santa María la Mayor, actuará el Orfeón Vicente Espinel, con Ana Roja García-Rayo (en la dirección), Virginia Blanco (soprano), Ricardo Ruiz (piano) y Erwin Grafe (violonchelo).

Y, por último, el domingo 15 de marzo, en la Iglesia de Santa María la Mayor, se cerrará el ciclo con la interpretación del 'Réquiem' de Mozart a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga, Coro Sinfónico Hispalense, Coral San Sebastián de Antequera y Coral Alonso Cano de Priego de Córdoba. Actuarán también Belén Ouros (soprano), María Ogueta (mezzosoprano), Arturo Garralón (tenor) y Julio Monedero (bajo), con José Carlos Carmona como director invitado.