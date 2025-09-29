La Diputación destina medio millón de euros al refuerzo del firme de la carretera entre Vélez-Málaga y Benamocarra

La diputada de Fomento, Nieves Atencia, en la visita a las obras junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez y la teniente de alcalde de Benamocarra, María Leonor Muñiz. - DPUTACIÓN DE MÁLAGA

Finalizarán en tres semanas y se enmarca en un plan al efecto con una inversión de 5,2 millones para 18 actuaciones en la provincia

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha adjudicado por 493.219 euros el proyecto de refuerzo de firme en la carretera MA-3116 de A-356 a Benamocarra. Una actuación que comenzó el pasado lunes 22 de septiembre y que se enmarca en el Plan de Refuerzo de Firmes de la Carreteras Provinciales de la institución provincial 2024-2025. Corresponde al tercer plan compuesto por 18 actuaciones para mejorar el estado 63 kilómetros en total de diferentes carreteras provinciales con una inversión de 5,2 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Fomento, Nieves Atencia, en la visita a las obras junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez y la teniente de alcalde de Benamocarra, María Leonor Muñiz.

Atencia ha afirmado que la Diputación de Málaga "tiene el compromiso de mejorar la red de carreteras provinciales aumentando su presupuesto año tras año, algo esencial para los pueblos de interior".

En esta ocasión se trata la inversión más importante que se hará en la Axarquía para aumentar la vida útil de esta carretera que une dos municipios muy importantes como son Vélez-Málaga y la Axarquía". Por su parte, tanto Lupiáñez como Muñiz han incidido en que esta es una obra muy importante para la mejora de la seguridad vial.

Nieves Atencia ha explicado que la presente obra finalizará en tres semanas y que comprende 3,6 kilómetros en total. La actuación consiste en el extendido de dos capas de aglomerado asfáltico que proporcionará mayor seguridad vial en la conducción y comodidad para la circulación. Para ello, ha sido necesaria la retirada previa del aglomerado existente mediante fresado.

Asimismo, para la mejora del drenaje se hormigonarán unos 770 metros de cuneta que actualmente se encuentran terrizas. Por último, tras esta actuación, se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud y cebreados en la MA-3116 entre los puntos kilométricos 3+200 y 3+600.