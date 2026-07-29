La Diputación impulsa Pueblos Blancos Music Festival, que se celebra en Montejaque, Ronda y Cortes de la Frontera

Presentación de los Pueblos Blancos Music Festival - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Serranía de Ronda se prepara para acoger, del 30 de julio al 2 de agosto, la novena edición de Pueblos Blancos Music Festival, que reunirá a músicos procedentes de más de 25 países. El festival, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga y de la Fundación Unicaja, se celebrará simultáneamente en las localidades malagueñas de Montejaque, Ronda y Cortes de la Frontera.

Esta iniciativa nació en 2016 como un punto de encuentro para músicos aficionados y profesionales de distintas nacionalidades y estilos, convirtiéndose en un espacio de intercambio cultural en torno al rock y a la música de raíces americanas, como el country, el blues, el jazz, el funk, el R&B o el tex-mex.

La presentación del festival ha contado con la participación de la diputada provincial María del Carmen Martínez; el presidente de la Fundación Unicaja en Ronda, Juan Fraile; el alcalde de Montejaque, Diego Sánchez; el teniente de alcalde de Cortes de la Frontera, Sebastián Casillas; y el representante de Perform in Spain, José Camacho.

Durante el acto, Martínez ha reiterado el respaldo de la Diputación a este evento de la Serranía de Ronda, destacando que "a través de la música y la cultura se pone en valor el potencial de nuestros pueblos, su gastronomía, sus parajes y su gente, generando economía local y social".

Los conciertos, todos de entrada libre, se celebrarán en el auditorio Blas Infante de Ronda los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto; en la plaza de la Constitución de Montejaque los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto; y en la plaza de España de Cortes de la Frontera el 31 de julio.