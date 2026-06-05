Diputación lleva la reflexión y el diálogo a plazas y calles de municipios de Málaga con el ciclo 'Filosofía Ambulante'

La Diputación lleva la reflexión y el diálogo a plazas y calles de municipios de la provincia con el ciclo ‘Filosofía Ambulante’ y la primera sesión tendrá lugar el martes 9 de junio en el Centro Cultural La Malagueta con la filósofa Angélica Velasco - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga pone en marcha una nueva edición de 'Filosofía Ambulante', un ciclo que apuesta por sacar el pensamiento de los espacios convencionales para llevarlo allí donde históricamente han tenido lugar las conversaciones que construyen comunidad: las plazas, las calles y los lugares de encuentro de los pueblos.

La iniciativa, coordinada por la gestora cultural malagueña Cristina Consuegra, se consolida así como uno de los proyectos más singulares de su programación, reforzando su compromiso con la descentralización cultural y el acceso al conocimiento en toda la provincia, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Tras una primera sesión que se celebrará el martes 9 de junio en la sede del centro en Málaga capital, el ciclo continuará durante el otoño en Coín, Mollina y Frigiliana, acercando algunas de las voces más relevantes del pensamiento contemporáneo a distintos municipios malagueños.

Bajo el subtítulo 'Los saberes en las plazas de los pueblos', 'Filosofía Ambulante' propone una reflexión compartida sobre algunas de las cuestiones que atraviesan nuestro tiempo: la ética de los cuidados, el agotamiento contemporáneo, el dolor y los procesos de duelo o la relación que mantenemos con el mundo vegetal. Pero lo hace desde una perspectiva singular, incorporando a las conversaciones las experiencias, testimonios y saberes de quienes habitan cada localidad.

La programación contará con figuras de referencia en distintos ámbitos del pensamiento contemporáneo: Angélica Velasco, profesora de Filosofía Moral de la Universidad de Valladolid y especialista en ética del cuidado; la periodista Mar Cabra, Premio Pulitzer y experta internacional en bienestar digital; la escritora y poeta María Sotomayor, una de las autoras más destacadas de su generación; y la bióloga y divulgadora Aina S. Erice, reconocida por sus investigaciones sobre etnobotánica y cultura vegetal.

Cada encuentro reunirá a estas cuatro voces especialistas con vecinos y vecinas de los municipios participantes, generando espacios de diálogo donde el conocimiento académico y la experiencia cotidiana se encuentren en igualdad de condiciones.

El programa parte de una idea sencilla pero profundamente transformadora: el pensamiento no debe quedar restringido a los ámbitos académicos o urbanos, sino convertirse en una herramienta accesible capaz de ayudarnos a comprender mejor el mundo que habitamos.

En un contexto marcado por la aceleración, el cansancio, la hiperconectividad y el deterioro de los vínculos comunitarios, 'Filosofía Ambulante' reivindica la necesidad de recuperar tiempos y espacios para la conversación pausada, la escucha y la reflexión colectiva.

La cultura como herramienta para fortalecer el territorio Con esta segunda edición, el Centro Cultural La Malagueta refuerza una de sus líneas estratégicas: llevar la actividad cultural más allá de la capital y generar propuestas capaces de conectar con las distintas realidades de la provincia.

La coordinadora del proyecto, Cristina Consuegra, plantea 'Filosofía Ambulante' como una oportunidad para recuperar y poner en valor los saberes que se transmiten de generación en generación en hogares, asociaciones, peñas y plazas públicas. Un conocimiento que forma parte del patrimonio inmaterial de los municipios y que, al entrar en diálogo con el pensamiento contemporáneo, abre nuevas formas de comprender y transformar lo próximo.

A través de estas cuatro conversaciones, 'Filosofía Ambulante' volverá a convertir la provincia de Málaga en un espacio para el pensamiento compartido, demostrando que las grandes preguntas de nuestro tiempo también encuentran respuesta en las plazas de los pueblos.