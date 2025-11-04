La Diputación de Málaga abre la convocatoria para premiar ideas innovadoras de estudiantes de ESO

La Diputación abre la convocatoria para premiar ideas innovadoras de estudiantes de ESO - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del Servicio de Empleo, convoca la segunda edición del premio al emprendimiento en el ámbito educativo 'Málaga crece'.

Así, desde este martes y hasta el 10 de noviembre está abierto el plazo para participar en este premio, al que podrán optar estudiantes de ESO de centros docentes de municipios menores de 20.000 habitantes.

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha destacado la apuesta de la Diputación por fomentar las iniciativas emprendedoras, "que son clave para el crecimiento y desarrollo de la generación de riqueza en la provincia". Por eso, ha añadido, "es muy importante promover y favorecer la cultura emprendedora en el ámbito educativo".

Se trata de reconocer y galardonar proyectos originales, creativos e innovadores que aporten ideas viables y sostenibles de negocio que respondan a demandas reales de los municipios del interior de la provincia, ha añadido la Diputación en un comunicado.

'Málaga Crece' está dotado económicamente con 3.000,00 euros, distribuidos de la siguiente forma: un primer de 1.000 euros; un segundo premio de 700 euros; un tercer premio de 600 euros; un cuarto premio de 400 euros; y un quinto premio de 300 euros.

Además, los centros docentes donde cursen sus estudios los ganadores de los proyectos premiados en esta edición recibirán un reconocimiento (placa conmemorativa) por su implicación en este premio y en el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito educativo.

Las solicitudes presentadas se evaluarán teniendo en cuenta criterios como la originalidad y creatividad del proyecto; los beneficios significativos que pueda tener para las personas o el medio ambiente; la viabilidad y utilidad en municipios menores de 20.000 habitantes; y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.