Diputación de Málaga acoge nueva edición de la muestra de artistas plásticos 'Presencias' con la exposición 'Arte Libre'

Exposición 'Presencias', en la sala de exposiciones Pacífico 54, en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones Pacífico 54, en Málaga, acoge desde este jueves una la edición número 62 de la muestra colectiva 'Presencias' de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama).

En esta ocasión, y bajo el título 'Arte Libre', la iniciativa de la Diputación de Málaga reúne un total de 55 obras de un ecléctico grupo de artistas malagueños o residentes en la provincia que muestran su libertad creativa.

'Arte Libre' representa la máxima emancipación del espíritu humano, consolidándose como un espacio donde el artista impone sus propias reglas creativas, siendo la imaginación la que dicta todo el proceso.

Con este concepto, "se ha dado rienda suelta a la libertad de expresión plástica y emocional del artista", pasando por todas las disciplinas artísticas tales como el dibujo, la pintura, la escultura, la instalación o la fotografía, un fiel reflejo del carácter heterogéneo de Aplama, han indicado desde la institución provincial en un comunicado.

Desde la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga han explicado que "el arte no busca permiso para existir, nace de una necesidad interna, opera libremente y se expande hacia el universo, convirtiéndose la obra de arte en un vehículo para externalizar todo aquello que el artista siente, hacer latente realidades íntimas o colectivas, denunciar, tocar la sensibilidad del espectador, conmover y deleitar".

La exposición se puede visitar desde este jueves hasta el 27 de noviembre de 2026, con un horario de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas.