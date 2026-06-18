La Diputación de Málaga apoya declarar el litoral andaluz 'zona de especial singularidad' por el narcotráfico

Reunión de Salado con la Asociación Española de Guardias Civiles
Reunión de Salado con la Asociación Española de Guardias Civiles - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 18 junio 2026 12:12
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MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido este jueves en la sede de la institución provincial a representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y les ha respaldado en su demanda al Gobierno central para que el litoral andaluz sea declarado 'zona de especial singularidad' por la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

A la visita han acudido el presidente de esta organización, Francisco Benito; el secretario de Organización, Domingo Medina, y el de Comunicación, Antonio Fernández.

Salado ha mostrado su disposición a colaborar con las necesidades que le trasladen desde la Comandancia de Málaga y ha escuchado la preocupación de la AEGC por la seguridad de los agentes ante el crecimiento del narcotráfico y de la violencia que conlleva.

Además, los miembros de la asociación han incidido en la urgencia de realizar inversiones en los acuartelamientos de la provincia y de construir nuevas instalaciones en municipios malagueños como Alhaurín de la Torre, Pizarra o Antequera.

La Asociación Española de Guardias Civiles también ha demandado al Gobierno central una mayor dotación de personal en las unidades de la Comandancia de Málaga para atender a la población de toda la provincia en sus 103 municipios y ha lamentado la "parálisis" en cuestiones de plantillas, inversiones en medios materiales e infraestructuras, falta de equiparación salarial o la falta de reconocimiento como profesión de riesgo.

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