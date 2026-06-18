La Diputación de Málaga apoya declarar el litoral andaluz 'zona de especial singularidad' por el narcotráfico

Reunión de Salado con la Asociación Española de Guardias Civiles - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido este jueves en la sede de la institución provincial a representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y les ha respaldado en su demanda al Gobierno central para que el litoral andaluz sea declarado 'zona de especial singularidad' por la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

A la visita han acudido el presidente de esta organización, Francisco Benito; el secretario de Organización, Domingo Medina, y el de Comunicación, Antonio Fernández.

Salado ha mostrado su disposición a colaborar con las necesidades que le trasladen desde la Comandancia de Málaga y ha escuchado la preocupación de la AEGC por la seguridad de los agentes ante el crecimiento del narcotráfico y de la violencia que conlleva.

Además, los miembros de la asociación han incidido en la urgencia de realizar inversiones en los acuartelamientos de la provincia y de construir nuevas instalaciones en municipios malagueños como Alhaurín de la Torre, Pizarra o Antequera.

La Asociación Española de Guardias Civiles también ha demandado al Gobierno central una mayor dotación de personal en las unidades de la Comandancia de Málaga para atender a la población de toda la provincia en sus 103 municipios y ha lamentado la "parálisis" en cuestiones de plantillas, inversiones en medios materiales e infraestructuras, falta de equiparación salarial o la falta de reconocimiento como profesión de riesgo.