Diputación de Málaga aprueba el nuevo pliego de gestión taurina de la plaza de toros de La Malagueta

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado el nuevo pliego de gestión taurina de la plaza de toros de La Malagueta. La principal novedad que incluye es la liberación del precio de las entradas sueltas, siguiendo el modelo exitoso de plazas como la de Las Ventas, en Madrid. Además, mantendrá el 'canon cero' ya implantado en el anterior contrato.

El vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo, ha explicado que la liberación del precio de las entradas permitirá asumir la subida de los costes con respecto al anterior contrato (se estima la subida en un 30%), por lo que el precio de las entradas sueltas no será siempre el mismo.

El pliego establece que se puntuará como criterio objetivo para las propuestas que se reciban el porcentaje de descuento del abono, con un mínimo del 20%, con el objetivo de que la subida de los costes no afecte al abonado y pueda haber cada vez más.

También podrá incrementar el número de abonos para desempleados, jubilados y jóvenes, de modo que se pueda llegar hasta 300 para desempleados y jubilados y otros 300 para los jóvenes. El abono para estos sectores de la población podría bajar hasta un 80% y podría ser más barato que hasta ahora.

También se puntuará toda la estrategia de organización de la feria, que se organice un proyecto en torno al 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta, que se propongan mejoras en la Corrida Picassiana y que se diseñe un plan estratégico de comunicación.

A su vez, se aumentarán las obligaciones con la Escuela Taurina. De 20 erales se pasa a 25 y de 40 vacas se pasa a 60, para la formación de los alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación y del resto de la provincia.

Otra de las novedades será la aprobación de los carteles por una comisión de expertos compuesta por el presidente o la persona en que delegue, el responsable del contrato, un representante de la prensa, un representante de un colectivo taurino y una persona de reconocido prestigio dentro del ámbito taurino, que puede ir cambiando cada año.

El diputado del PP y vicepresidente de la Diputación Manuel Marmolejo ha defendido esta propuesta, que también ha sido considerada "muy acertada" por el portavoz de Vox, Antonio Luna.

AYUDA A DOMICILIO

También se ha aprobado la propuesta de la Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de actualización del coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio, que pasa a 16,63 euros.

Desde Con Málaga, por su parte, Juan Márquez, se ha cuestionado al considerar que este aumento "no podía pasar a engordar las cuentas de la ganancia de la empresa, que se hacen de oro gestionando nuestro servicio" y ha instado a que "aumente las condiciones salariales" de los trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, que ofrecen el servicio.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Josele González, ha adelantado el voto a favor de su grupo, aunque ha señalado que aunque debe ser revisada y actualizada "no podemos quedarnos ahí", punto en el que ha lamentado que los trabajadores "siguen percibiendo unos salarios indignos de apenas 9,25 euros por hora".

"Necesitamos un modelo que priorice la calidad en el empleo, que garantice que la subida en el coste hora se traduzca en mejores reales de los salarios y de las condiciones laborales y eso depende de la voluntad política del Gobierno andaluz", ha aseverado.

El presidente provincial, Francisco Salado, ha asegurado que "quien sube el precio/hora es el PP, el Gobierno de Juanma Moreno" y ha considerado que "si tanto queremos a los dependientes y que tengan mejor servicio, que lo queremos todos, creo que usted --el portavoz socialista-- tendría que hacer un llamamiento al Gobierno de España, a su presidente, Pedro Sánchez, para que trate a Andalucía igual" que otras comunidades.