La Diputación de Málaga y AVOI conciencian a alumnos de Secundaria sobre la donación de médula y el voluntariado

Talleres de sensibilización y concienciación entre alumnos de Secundaria de la provincia de Málaga impulsados por la Diputación y AVOI. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su delegación de Educación y Juventud, y la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), han puesto en marcha unos talleres de sensibilización y concienciación entre alumnos de Secundaria de la provincia de Málaga bajo el título 'Una provincia #SiempreFuerte'.

Según ha precisado la institución provincial a través de una nota, este programa está llegando a quince centros educativos de municipios menores de 20.000 habitantes y "pretende concienciar a los jóvenes sobre el cáncer infantil, la importancia de la donación de médula ósea y sangre, y el papel fundamental que desempeña el voluntariado en nuestra sociedad".

En concreto, este proyecto se desarrollará hasta el próximo 30 de noviembre y trata de charlas dirigidas a estudiantes de cuarto de Educación Secundaria y de Bachillerato que "buscan promover una juventud con mayor compromiso social con su entorno".

Por su parte, el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha destacado en una de las visitas a los centros la importancia de trasladar estas inquietudes sociales a los más jóvenes.

"Es importante acercarnos a los jóvenes y mostrarles la necesidad de ser solidarios y tener esa conciencia social con los más cercanos. Romper tabúes y contribuir a construir una sociedad más solidaria y comprometida con donaciones o con el voluntariado", ha explicado.

El programa 'Una provincia #SiempreFuerte' se estructura en tres fases que "combinan la información, la participación del alumnado y la difusión de mensajes de concienciación". La primera de ellas consiste en charlas informativas impartidas por AVOI en los propios centros educativos, acompañadas de la proyección de un vídeo de sensibilización.

Durante estas sesiones, los estudiantes pueden conocer más de cerca la realidad del cáncer infantil, la importancia de las donaciones de médula y sangre y las diferentes formas de colaborar a través del voluntariado.

Posteriormente, el alumnado participa en una fase creativa en la que elaboran diferentes trabajos relacionados con la promoción de la donación, siguiendo las pautas facilitadas por la asociación. El objetivo es "que los estudiantes se impliquen directamente en la difusión de mensajes solidarios y contribuyan a trasladar lo aprendido a su entorno".

Además, la iniciativa contempla también una tercera fase de comunicación vinculada al Día Escolar del Donante de Médula y Sangre, que se celebra el 7 de abril, con la lectura de un manifiesto para concienciar sobre la importancia de las donaciones.