Diputación de Málaga celebra una nueva edición de la incubadora de La Noria con 65 candidaturas de emprendimiento social

La Diputación de Málaga consolida su liderazgo en emprendimiento social con una nueva edición de la incubadora de La Noria, que acompañará a 26 proyectos - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga ha presentado este jueves la nueva edición de su Incubadora para el Emprendimiento Social, que este año ha alcanzado un récord histórico de participación con 65 candidaturas.

La iniciativa ha seleccionado 26 proyectos de ideas de negocio y emprendimiento social, enfocados en fase de iniciación o desarrollo temprano, para participar en un programa especializado que combina formación, mentoría y espacio de trabajo compartido en La Noria. El objetivo es acompañar a los proyectos a convertirse en iniciativas viables, sostenibles y con impacto social y medioambiental en la provincia de Málaga.

Las iniciativas seleccionadas abordarán temas relacionados con la salud y el bienestar, economía azul, gamificación, economía sénior, reto demográfico, educación medioambiental y economía circular, entre otros.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Atención al Despoblamiento, Antonia Ledesma, ha resaltado: "Esta edición confirma que en nuestra provincia existe un ecosistema cada vez más sólido de personas emprendedoras comprometidas con generar oportunidades y dar respuesta a los retos sociales. Desde La Noria apostamos por un emprendimiento social sostenible, escalable y alineado con las necesidades de la provincia, con especial atención al entorno rural".

Este año, el 50% de los proyectos proceden de municipios de la provincia, como Parauta, Canillas de Aceituno, Almogía, Jubrique, Torrox o Fuente de Piedra, entre otros. Esta diversidad territorial refleja el interés creciente por el emprendimiento social y la innovación en entornos rurales, y subraya el compromiso de La Noria por acercar recursos y oportunidades a toda la provincia.

UN ITINERARIO INTEGRAL DE INCUBACIÓN

Las iniciativas seleccionadas accederán a un programa integral basado en la metodología 'learning by doing', que combina formación práctica, mentorización personalizada y espacio de trabajo compartido en La Noria.

El programa se articula en tres fases complementarias a lo largo del año. La primera, entre febrero y junio, estará centrada en la formación directiva, la definición estratégica y la validación de los modelos de negocio, trabajando aspectos como la propuesta de valor, el análisis económico-financiero y la estructuración del proyecto.

Entre septiembre y octubre, se desarrollará una segunda fase enfocada en el 'networking' experiencial y el fortalecimiento de habilidades clave como liderazgo, comunicación o negociación, reforzando además la conexión con el ecosistema emprendedor.

Finalmente, en noviembre tendrá lugar una fase orientada a preparar las iniciativas para su crecimiento futuro, facilitando herramientas y orientación para acceder a programas de incubación más avanzados.

El programa formativo aborda contenidos estratégicos como el triple impacto social, ambiental y económico; metodologías participativas de innovación social; validación del modelo de negocio; análisis financiero; marketing y comunicación; así como fuentes de financiación y sostenibilidad.

DOS EJES ESTRATÉGICOS

La edición de este año incorpora además dos enfoques estratégicos diferenciales. Por un lado, se reforzará la medición de impacto social, clave en el emprendimiento social y que será trabajada con Belén Barroso, de Cronopios, permitiendo a los proyectos definir indicadores, evaluar resultados y comunicar con rigor el valor social y medioambiental que generan.

Por otro, el programa integrará formación específica en inteligencia artificial aplicada al marketing y la comunicación, de la mano de Diverxia Consulting, dotando a las iniciativas de herramientas innovadoras para optimizar recursos, mejorar su posicionamiento y ampliar su alcance de forma eficiente.

Jornada de presentación y comunidad emprendedora El acto ha abordado la presentación detallada del programa por parte del equipo de mentores especializados de Diverxia Consulting. Además, proyectos que participaron en la edición anterior, como Alae, Dr. Equus, Konductual y el equipo de Chile, han compartido su experiencia y aprendizajes, ofreciendo una visión práctica del recorrido dentro de la incubadora. La jornada ha continuado con una breve presentación de los nuevos proyectos ante el resto de participantes y mentores, concluyendo con un espacio de 'networking'.

Con esta nueva edición, La Noria reafirma su papel como referente provincial en innovación social, consolidando un ecosistema que acompaña a las personas emprendedoras desde la fase inicial hasta su proyección futura, con especial atención al territorio rural y al impacto positivo en la provincia de Málaga.