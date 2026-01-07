La Diputación de Málaga colaborará en el arreglo de un vial de acceso al polideportivo de Carratraca

La diputada provincial de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado la zona junto a la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández, y técnicos municipales y del servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga va a colaborar en el arreglo de un vial de acceso al polideportivo del municipio de Carratraca, situado en su parte trasera y utilizado para carga y descarga, que se encuentra cortado al tráfico actualmente.

Así lo ha anunciado la diputada provincial de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, que ha visitado la zona junto a la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández, y técnicos municipales y del servicio de Vías y Obras de la Diputación.

El carril se encuentra muy deteriorado al igual que una escollera de contención de tierras anexa a la carretera A-7277 de la Junta de Andalucía, totalmente destruida por efectos de la escorrentía de las aguas de lluvia procedentes de la cubierta del propio polideportivo y otras filtraciones del terreno.

Atencia ha indicado que desde la Diputación de Málaga ya se prestó asistencia técnica al consistorio a finales de 2022 a través de la redacción de un proyecto para la reconstrucción de la escollera y del vial de acceso al polideportivo.

En este sentido, la diputada ha reafirmado el compromiso de la institución provincial de colaborar con el Ayuntamiento de Carratraca para afrontar esta actuación.