La Diputación de Málaga convoca una nueva edición de los premios a los mejores quesos de cabra de la provincia

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha convocado este miércoles una nueva edición de los premios a los mejores quesos de cabra de la provincia. Esta es la séptima entrega de estos galardones que organiza la institución provincial a través de la marca Sabor a Málaga y que están destinados a promocionar y mejorar su imagen y posicionamiento en el mercado, estimular su elaboración y difundir entre los consumidores las principales cualidades de los quesos artesanos.

Asimismo, permiten valorar la raza caprina autóctona, posicionando tanto a las especialidades más tradicionales como a los quesos más innovadores, y adaptarse a unos mercados cada vez más exigentes y competitivos, según ha destacado la Diputación en un comunicado.

La convocatoria, publicada el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, recoge que podrán participar las queserías malagueñas cuyos productos sean elaborados en establecimientos autorizados e inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la Junta de Andalucía y en el Registro de Industrias Agroalimentarias.

Las solicitudes se podrán presentar desde este jueves 18 de septiembre y hasta el miércoles 1 de octubre, ambos incluidos. Como novedad, durante esta convocatoria, las queserías interesadas en participar podrán presentar de forma electrónica la instancia específica para esta convocatoria en el Registro Electrónico de la Entidad completando el formulario.

De este modo, podrán hacer la inscripción, cumplimentar los correspondientes anexos y aportar la documentación requerida accediendo al trámite denominado 'Mejores Quesos de Cabra 2025'.

SEIS CATEGORÍAS CON 28.890 EUROS A REPARTIR

Este concurso está dotado con 28.890 euros, a repartir entre seis categorías: queso semicurado; queso fresco; queso curado elaborado con leche cruda; queso curado de cabra elaborado con leche pasteurizada; queso de pasta blanda y queso con condimentos en su interior y/o cobertura innovadora. Así, cada queso ganador será premiado con 4.600 euros.

Los premios consistirán en la adquisición de productos por parte de la institución provincial para acciones promocionales para lo que tienen que estar etiquetados con una referencia al galardón correspondiente. De igual modo, las queserías distinguidas entrarán además en el circuito de promoción y comercialización nacional e internacional de la marca promocional 'Sabor a Málaga'.

Asimismo, tras la selección y valoración de las muestras por el Jurado, si hubiera algún premio concedido 'ex aequo', la cuantía máxima será el resultado de dividir los citados 28.890 euros por el número de quesos premiados en dicha modalidad.

Por otra parte, también podrá concederse menciones especiales o 'accésits', que serán premiados con la adquisición de dichos quesos por importe de 1.380 euros, cantidad que será dividida por el número de premios concedidos en el total de modalidades, si este es el caso.