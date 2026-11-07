La Diputación de Málaga dedica su Noviembre Taurino a Manolo González y al 150 aniversario de La Malagueta

Cartel de la programación del Noviembre Taurino de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un coloquio dedicado a la figura del torero Manolo González (1929-1987) y un concierto conmemorativo del 150.º aniversario de la plaza de toros de La Malagueta protagonizan la programación del Noviembre Taurino de la Diputación de Málaga. Ambas actividades serán de entrada libre hasta completar el aforo.

El miércoles 11 de noviembre, a las 19,30 horas, tendrá lugar en el Centro Cultural La Malagueta una charla sobre Manolo González en la que intervendrán los matadores de toros Miguel Báez 'Litri' y Raúl Gracia 'El Tato', y el ganadero y rejoneador Fermín Bohórquez. En este coloquio abordarán la importancia del diestro sevillano en la historia de la tauromaquia, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Por otra parte, las bandas titulares de las plazas de toros de Málaga y de la Maestranza de Sevilla, como son las bandas de Miraflores y la del Maestro Tejera, respectivamente, participarán el próximo 17 de noviembre en el auditorio Edgar Neville de la Diputación en un concierto que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 150º aniversario de la inauguración de la plaza de toros de La Malagueta.