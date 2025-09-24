La Diputación de Málaga destina 750.000 euros a proyectos de conciliación laboral en 56 municipios - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del programa Dipma Concilia, ha destinado 750.000 euros a proyectos de conciliación laboral en 56 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. La edición de 2025 de este programa se ha clausurado este miércoles en un acto en el auditorio Edgar Neville que ha contado con la presencia de alcaldes y otros representantes municipales.

Así lo ha informado la vicepresidenta y diputada provincial de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma; junto a la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia, en una rueda de prensa en la que Ledesma ha recordado que este programa cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Igualdad y se enmarca en el Plan Corresponsables, puesto en marcha por la Diputación en 2021.

El objetivo de este es "facilitar la conciliación laboral de las familias de la provincia promoviendo la igualdad real entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad en los cuidados". Esto se hace mediante la financiación y organización de escuelas y campamentos de verano gratuitos dirigidos a escolares de hasta 16 años.

De esta forma, padres y madres "pueden trabajar con tranquilidad mientras los menores disfrutan de actividades lúdicas, educativas y de ocio en entornos seguros". "Esto no sólo refuerza la vida comunitaria en los pueblos, sino también la igualdad de oportunidades", ha destacado Ledesma.

Igualmente, Dipma Concilia también aborda la conciliación desde otros ejes, como es la creación de empleo de calidad y el reconocimiento de la experiencia de cuidados no formal. En concreto, para la puesta en marcha de las escuelas y campamentos de verano se ha contratado a 247 personas.

Para seleccionar a los participantes en estos campamentos gratuitos se ha dado prioridad a las familias monoparentales, con rentas bajas o con personas dependientes a su cuidado, así como a las mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años o en situación de desempleo de larga duración.

ESCUELAS Y CAMPAMENTOS

En las escuelas de verano se ha ofrecido apoyo o refuerzo escolar a los menores y se han llevado a cabo talleres de todo tipo: expresión corporal, baile, teatro, magia, manualidades, pintura, desarrollo personal, mejora de espacios públicos, arqueología, yoga, cocina y alimentación saludable, idiomas, astronomía, robótica o fomento de la lectura.

Por otra parte, en los campamentos deportivos se han ofrecido alternativas de ocio saludable y se han organizado torneos de futbol, bádminton, natación o paintball, rutas de senderismo y visitas a parques temáticos y acuáticos.

Además, se han llevado a cabo campamentos especialmente dirigidos a los adolescentes en los que se han abordado temas como la igualdad, la corresponsabilidad, la salud mental, la educación y o la conciencia ambiental.

Por último, la vicepresidenta de la institución provincial ha explicado que estos campamentos "han tenido gran acogida, ya que no existe mucha oferta de actividades de ocio y tiempo libre para mayores de doce años".