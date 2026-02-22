La Diputación de Málaga destina los primeros seis millones de euros para actuar de emergencia en 37 carreteras afectadas

Obras de reparación de las carreteras afectadas por el temporal en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado destinar de manera inicial seis millones de euros para actuar de emergencia en un total de 37 carreteras de la red provincial que se vieron afectadas por los temporales registrados entre los días 2 y 9 de este mes de febrero.

El presidente, Francisco Salado, ha subrayado en una nota la agilidad de la institución para reparar lo antes posible estas infraestructuras, que son fundamentales para la movilidad en la provincia, y ha advertido de que se trata de una valoración inicial, dada la dificultad de acceso que existe en algunos casos.

En concreto, se ha aprobado la declaración de emergencia en tres zonas: Serranía de Ronda, con una inversión total de 4.168.000 euros, para actuar en 15 carreteras; Guadalhorce, con 1.150.000 euros para seis vías; y Axarquía, con 649.255 euros para 16 carreteras.

Salado ha afirmado que "nunca antes se han visto tan afectadas" las carreteras de la red provincial como consecuencia de las lluvias y ha destacado la rápida y constante actuación de los servicios de conservación y mantenimiento de la Diputación, que han estado trabajando desde el primer momento.

Además, ha insistido en reclamar al Gobierno de España que incluya a las diputaciones provinciales en el paquete de medidas y ayudas aprobado esta semana por el Consejo de Ministros para hacer frente a los daños ocasionados por las distintas borrascas que han afectado a Andalucía y Extremadura y que incluye un fondo de 2.000 millones para los ayuntamientos destinados a la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales.

Salado ha solicitado también la autorización para usar el superávit y remanentes para inversiones con ese destino y ha manifestado que la recuperación de la provincia de Málaga es "tarea de todos".

CARRETERAS

Las 15 carreteras de la Serranía de Ronda que se reparan con cargo a esta declaración de emergencia, por un importe de 4.150.000 euros, son las siguientes: MA-7402, MA-8405, MA-8407, MA-8401, MA-8401, MA-9300, MA-8301, MA-8302, MA-8306, MA-7302, MA-8406, MA-8300, MA-7300, MA-8307 y MA-8303.

En la zona del Guadalhorce, se actúa en seis carreteras con una inversión de 1.150.000 euros: MA-3300, MA-3404, MA-4402, MA-5401, MA-6401 y MA-6402. Y en la Axarquía se realizan obras por 649.255 euros en estas 16 carreteras: MA-3104, MA-3106, MA-3109, MA-3110, MA-3111, MA-3114, MA-3117, MA-3201, MA-3203, MA-4108, MA-4110, MA-6102, MA-3113, MA-3112, MA-4105 y MA-3102.

Las actuaciones consisten, básicamente, en la restitución de la vialidad retirando tierras y piedras de la calzada y cunetas, estabilización y contención de taludes, limpieza de drenajes, reposición de plataforma y firmes, reconstrucción de terraplenes y montaje de barreras de seguridad y otros elementos afectados, entre otras.

Por último, el presidente ha apuntado que seguramente serán necesarias más partidas económicas para que las carreteras vuelvan a su estado anterior y ha recordado que ya sólo quedan tres cortadas al tráfico: en la Axarquía, la MA-3102 (Colmenar), y en la Serranía de Ronda, la MA-8302 (Genalguacil), y la MA-7402 (Acinipo, en Ronda).