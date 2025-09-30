Diputación de Málaga dice que Gobierno no quiere adoptar medidas a corto-medio plazo para acabar con colapso de tráfico

Archivo - El vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha lamentado la “nula voluntad” del Gobierno de adoptar medidas a corto y medio plazo para mejorar el colapso del tráfico en la provincia tras la celebración de la Mesa de Movilidad - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha lamentado la "nula voluntad del Gobierno de adoptar medidas a corto y medio plazo para mejorar el colapso del tráfico en la provincia de Málaga", al desestimar en la reunión de movilidad mantenida este martes la propuesta de los Ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria y la propia Diputación para reformar siete enlaces de la autovía A7, así como la implantación de un tercer carril en la zona oriental o la bonificación del peaje en la autopista de la Costa del Sol.

"Los malagueños y los gaditanos no merecen el menosprecio que hoy nos ha transmitido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sin aportar ninguna solución a los atascos y a la situación de colapso viario que sufre la red estatal de carreteras, despreciando las propuestas de los ayuntamientos, mintiendo sobre el peaje de la autopista de la Costa del Sol", ha manifestado Ortega a la salida de la reunión.

El vicepresidente de la Diputación ha instado al Ministerio a "compartir públicamente con los malagueños y los gaditanos esos estudios que supuestamente dicen que no habría ninguna transferencia de tráfico desde la A7 a la autopista entre Málaga y Guadiaro si se bonificara el peaje", dado que a su juicio "eso es absolutamente falso y materialmente imposible".

"Si el uso diario de la autopista no costara alrededor de 20 euros, si el Gobierno no la exprimiera como un bien de lujo, miles de trabajadores malagueños y gaditanos la utilizarían para desplazarse y así se reduciría el colapso de la A7", ha asegurado.

"Es una pena que hayamos perdido tanto tiempo confiando en que el Ministerio iba a traer medidas y soluciones concretas para los problemas que sufren miles de malagueños en las carreteras. Lamentablemente, esto ha sido una tomadura de pelo más del Gobierno y nos vamos con las manos vacías y una gran frustración", ha añadido Ortega.