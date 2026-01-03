La Diputación de Málaga edita un libro sobre la flora y fauna del litoral y los espacios de mayor interés ambiental. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha editado una nueva publicación divulgativa sobre el patrimonio natural de la provincia, en este caso centrada en la flora y fauna del litoral y en los espacios de mayor interés ambiental de nuestra franja costera.

El libro, titulado 'Valores naturales del litoral de la provincia de Málaga' y en el que ha colaborado un amplio equipo de especialistas, aborda también los desafíos y las amenazas que provoca el cambio climático, han indicado desde la institución provincial a través de un comunicado.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, ha explicado que el libro forma parte de "la apuesta de la institución por dar a conocer, disfrutar y proteger el patrimonio natural de la provincia"; y ha recordado que pueden descargarse de manera gratuita cerca de 40 publicaciones relacionadas con la Gran Senda de Málaga, la Senda Litoral y Birding Málaga en sus respectivas webs.

En el caso de 'Valores naturales del litoral de la provincia de Málaga', Ortega ha indicado que se detalla el sorprendente patrimonio de nuestro litoral, que por su ubicación próxima al Estrecho de Gibraltar, en la confluencia de dos mares y entre dos continentes, atesora una gran diversidad de organismos tanto marinos como terrestres.

Igualmente, ha señalado que uno de los capítulos presenta los enclaves más destacados de la costa, y otro se centra en las amenazas del litoral, destacando el cambio climático.

Ortega ha valorado que la publicación, coordinada técnicamente por Juan Jesús Bellido y Jacinto Segura, se ha redactado por un equipo multidisciplinar en el que se integran especialistas de distintas temáticas ambientales pertenecientes a la Universidad de Málaga, la Fundación Aula del Mar Mediterráneo o la propia Diputación.

El libro, de 142 páginas, se estructura en seis capítulos, que han sido realizados por Juan Antonio López, Jaime Pereña, David Romero, Jacinto Segura, José Manuel Moreno, José Carlos Báez, Juan Jesús Bellido, María Altamirano y Lucrecia Souviron.

La publicación arranca con una introducción sobre el litoral de la provincia de Málaga, analizando su situación geográfica, geomorfología, demografía, climatología, oceanografía y ecología.

Hay otros dos apartados dedicados, por un lado, a la flora, vegetación y hábitats del litoral emergido de la provincia y, por otro, a la fauna terrestre del litoral, analizando las especies invertebradas y vertebradas más destacadas.

Y también se dedica un capítulo a la fauna y la flora en los hábitats del litoral sumergido de la provincia, haciendo referencia, por ejemplo, a las algas y a especies en hábitats rocosos, arenosos y limosos.

Asimismo, el libro dedica un apartado específico al cambio climático y las amenazas ambientales del litoral de la provincia y, por último, se reseñan una docena de espacios litorales de interés ambiental.

En este último caso, se hace referencia a la reserva ecológica Playas de Manilva, los fondos marinos de Estepona, las dunas litorales y fondos marinos de Saladillo-Matas Verdes, la reserva ecológica Dunas de Marbella, las dunas de Artola o Cabopino, Zona Especial de Conservación Calaburra-Calahonda, Desembocadura del Guadalhorce, Baños del Carmen, Los Cantales, desembocadura del río Vélez, dunas de El Morche/dunas de Carraca y acantilados de Maro-Cerro Gordo.