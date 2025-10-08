La Diputación de Málaga edita el segundo ejemplar de la Colección Maletilla sobre la vida del torero Paco Ceballos

La Diputación de Málaga ha editado el segundo ejemplar de la Colección Maletilla, que en este caso protagoniza el matador de toros malagueño Paco Ceballos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La presentación del libro será el próximo 16 de octubre a las 20 horas en el Centro Cultural La Malagueta

La Diputación de Málaga ha editado el segundo ejemplar de la Colección Maletilla, que en este caso protagoniza el matador de toros malagueño Paco Ceballos.

Esta edición la ha escrito José Luis Gálvez, licenciado en Filología Hispánica y aficionado taurino, que ha realizado un gran trabajo de recopilación de fotografías, carteles y vivencias junto al propio torero.

Francisco Ceballos Guerrero (Paco Ceballos) nació en Málaga el 23 de septiembre de 1947 en el barrio de El Perchel y su afición a los toros le vino de su madre, Catalina Guerrero González. En este ejemplar se ofrecen numerosos detalles de su vida personal, de sus inicios como novillero, de su trayectoria como torero y de su despedida de los ruedos.

La presentación del libro tendrá lugar el próximo 16 de octubre a las 20 horas en el Centro Cultural La Malagueta, en un acto que será dirigido por el periodista Juan Ortega. La entrada será libre hasta completar aforo y se obsequiará a los asistentes con un ejemplar.

La Colección Maletilla 'Biografía de toreros malagueños', editada por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma), nació con el objetivo de paliar una situación de vacío documental existente sobre la historia del toreo en la provincia de Málaga. El primer número vio la luz en el año 20219 y abordó la vida de Manolo Segura.