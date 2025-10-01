Diputación de Málaga expone su apuesta por biomasa, el centro contra el cambio climático y mejora de gestión de residuos

Francisco Salado también se ha referido a la creación de una comunidad energética en Benarrabá, que lo convertirá en municipio autosuficiente; a los proyectos ‘Málaga no caduca’ y Senda Azul y a la Costa del Sol como Destino Turístico Inteligente - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El presidente de la Diputación de Málaga ha intervenido en la inauguración del foro Greencities 2025

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha expuesto en la inauguración de 'Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility' la apuesta de la institución provincial por el uso de la biomasa como energía limpia, el centro de experimentación contra el cambio climático que se está construyendo en Ardales y el estudio para la implantación de plantas de cogeneración para mejorar la gestión de los residuos.

Más de un centenar de ciudades y 200 entidades participan este año en este encuentro, en el que se proponen servicios, soluciones y tecnologías para mejorar la habitabilidad de las ciudades en términos de sostenibilidad, eficiencia y gobernanza.

Salado ha señalado que este foro "nos anima a sumar, a mejorar, poniendo en contacto a los responsables de las administraciones públicas, empresas tecnológicas y expertos en sostenibilidad para abordar asuntos de plena actualidad y decisivos para nuestro futuro", como la neutralidad climática, la prevención y gestión de emergencias, las energías renovables, la gestión de los residuos o la economía azul, "con la que estamos plenamente comprometidos a través de nuestro proyecto Senda Azul".

Uno de los temas abordados por el presidente de la Diputación en el acto de inauguración de Greencities hace referencia al uso de la biomasa como fuente de energía que, además, sirve para limpiar los montes y las zonas forestales. "Quitamos combustible de los montes, con lo que contribuimos a prevenir incendios, y ese material lo usamos para la calefacción de edificios públicos de zonas rurales como la Sierra de las Nieves", ha explicado Salado, quien ha añadido que las inversiones realizadas o inminentes alcanzan ya los 16 millones de euros para un programa que se extenderá a una docena de localidades de la Serranía de Ronda, en los valles del Genal y del Guadiaro.

En cuanto al centro de experimentación ambiental contra el cambio climático que se está construyendo en Ardales, estas instalaciones dispondrán de aulas formativas, zonas para la divulgación científica y recibirá a estudiantes de los colegios de la provincia y del resto de Andalucía para enseñarles los efectos del cambio climático. Este laboratorio ambiental contará con un nuevo gran vivero provincial, con una capacidad de producción de 260.000 ejemplares de zona forestal, arbóreos y arbustos.

El presidente también ha hablado de la gestión de los residuos: "Estamos estudiando la opción de implantar plantas de cogeneración precisamente para reducir residuos, producir electricidad y disminuir la factura energética a los ciudadanos", ha manifestado Salado, al tiempo que ha indicado que "en estos momentos estamos analizando las necesidades de la provincia y las opciones que mejor se adaptan a nuestro territorio". Estas plantas de cogeneración eliminan los residuos que no se pueden reciclar y producen energía verde, sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.

Salado ha destacado asimismo la próxima creación de una comunidad energética en Benarrabá, que convertirá a este municipio de la Serranía de Ronda en autosuficiente; al proyecto 'Málaga no caduca', para aprovechar los excedentes alimentarios y mejorar la nutrición y la situación de unas 40.000 personas de la provincia que se encuentran en situación de vulnerabilidad; a la Senda Azul, una iniciativa que une sostenibilidad, innovación y turismo, proyectando y alineando la oferta náutica, acuática y subacuática de la provincia, divulgando el patrimonio marino y fomentando un modelo turístico comprometido con el medio ambiente, la cultura y las generaciones futuras; y a la Costa del Sol como Destino Turístico Inteligente.

El presidente ha participado también en el 'Foro de alcaldes y alcaldesas e innovación. Encuentro de líderes urbanos' en el marco de Greencities, coorganizado por la Fundación Cotec, Innpulso y Red de Ciudades Inteligentes (RECI) y con la colaboración de Amazon. En la edición de este año, en la que han intervenido más de 45 regidores nacionales e internacionales, la temática principal ha sido la sostenibilidad en las políticas municipales.

La Diputación de Málaga trabaja desde hace años a través de 'Málaga Viva' en un conjunto de estrategias contra el cambio climático, que se desarrollan en torno a tres pilares básicos: la reducción de las emisiones de CO2 y la lucha contra la erosión, el aumento del uso de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, con una adecuada gestión del agua y de los residuos.