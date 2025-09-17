La Diputación de Málaga facilita planes para emergencias, incendios forestales y otros eventos a 15 municipios

La vicepresidenta y diputada provincial de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, y el diputado provincial de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha entregado a 15 municipios de la provincia diversos planes de Protección Civil para hacer frente a emergencias, incendios forestales y garantizar la seguridad de eventos organizados en dichas localidades.

Así lo ha informado en rueda de prensa la vicepresidenta y diputada provincial de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, quien ha subrayado el servicio de apoyo y asesoramiento que la Diputación presta a los pequeños municipios de la provincia para que dispongan de estos planes, fundamentales para prevenir situaciones de emergencia o crisis y que concretan tanto los dispositivos y los instrumentos de intervención que deben activarse como las acciones de sensibilización dirigidas a la población.

Por su parte, el diputado provincial de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, ha recalcado en que es "imprescindible que los municipios que ya cuentan con planes de este tipo actualicen periódicamente sus datos".

Por un lado, se han redactado planes territoriales de emergencias municipales para los ayuntamientos de Algarrobo, Casabermeja y Cuevas de San Marcos. En este sentido, Rodríguez ha apuntado que la Diputación cuenta con un instrumento de intervención en caso de emergencia, el Consorcio Provincial de Bomberos, como complemento de los planes y como instrumento de intervención. También ha añadido que la prevención se realiza desde el Servicio de Protección Civil y la sensibilización a la población, desde la Escuela Provincial de Protección Civil.

Para la tramitación de estos planes, los ayuntamientos tendrán que enviarlos a la Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga para su revisión, que lo devolverá al consistorio que lo haya enviado para su aprobación en Pleno, que lo registrará y lo devolverá a la Delegación del Gobierno andaluz para ser homologado por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Por otra parte, también se han entregado planes locales de prevención de incendios forestales a Alpandeire y Cuevas de San Marcos. Estos son documentos obligatorios para los municipios situados en zonas peligrosos, que establecen la organización y procedimientos locales para hacer frente a los incendios forestales dentro del marco Servicio de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

Para la tramitación de estos planes, los ayuntamientos deben remitirlos para su revisión al Registro de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. El Centro Operativo Provincial (COP) del Infoca emitirá un informe preceptivo del mismo y lo devolverá al consistorio emisor para su aprobación mediante certificación del Pleno. El Ayuntamiento lo registrará junto al certificado y al informe del COP y lo enviará a la consejería para su homologación por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Paralelamente, se han facilitado planes de autoprotección a tres municipios para garantizar la seguridad en actividades o eventos que organicen los consistorios. En este caso, se han redactado documentos para la Fiesta de la Matanza de Ardales, la Feria del Jamón de Campillos y la Romería de San Isidro de Guaro.

Por último, la Diputación ha realizado diversos planes territoriales de emergencias que periódicamente deben actualizar datos, lo que se realiza en colaboración con los técnicos municipales de los respectivos ayuntamientos. Las actualizaciones que se han ejecutado han sido para los municipios de Almargen, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cortes de la Frontera, Nerja, Periana, Rincón de la Victoria y Sierra de Yeguas.