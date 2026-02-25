Diputación de Málaga financia un proyecto para recuperar oficios artesanales y tradicionales en municipios de interior

El diputado provincial de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha destacado que la iniciativa contribuye a la promoción de una economía social, solidaria y circular en los municipios - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha financiado un proyecto de la asociación Prodiversa para reactivar oficios artesanales y tradicionales en municipios del interior de la provincia. En concreto, las actuaciones se han llevado a cabo en Almáchar, Iznate, El Burgo, El Borge, Macharaviaya, Genalguacil y Álora.

Este pasado martes se ha presentado un cortometraje con el trabajo que ha desarrollado la entidad en los pueblos para la recuperación y conservación de esos oficios como fuente de recursos para la inserción sociolaboral sostenible.

El diputado provincial de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha destacado que la iniciativa contribuye a la promoción de una economía social, solidaria y circular en los municipios. Y también ha resaltado que el proyecto ha favorecido el contacto intergeneracional y la transmisión de conocimientos.

De esta manera, se han realizado encuentros entre mayores, referentes de profesiones tradicionales y artesanales, y personas jóvenes dispuestas a coger el relevo.

Desde 2009, Prodiversa incluye en su estrategia y en sus acciones el fomento de la economía social y solidaria con el objetivo de crear nuevos modelos empresariales que, además de tener una función económica, fomenten la integración social de personas excluidas o en riesgo de exclusión.

En la actualidad, la asociación tiene en marcha dos empresas de inserción desde las que se forman profesionales y se contribuye a generar puestos de trabajo. De esta forma, las personas más vulnerables de acceso al empleo tienen la oportunidad de mejorar su empleabilidad para poder insertarse en el mercado laboral.